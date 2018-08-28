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ЦСКА не делал "Спортингу" предложений о трансфере бразильца Вендела

ЦСКА не делал лиссабонскому "Спортингу" предложений о покупке бразильского полузащитника Вендела.

20-летний футболист останется в португальском клубе. Москвичи продолжают переговоры с польской «Легией» о трансфере хавбека Себастьяна Шиманьского.

Ранее Goal со ссылкой на Blog Ora Bolas сообщил, что "Спортинг" отказался продать Вендела ЦСКА за € 8 млн.

"Армейцы" хотели приобрести бразильца, когда он ещё выступал за "Флуминенсе", однако в январе этого года игрок перешёл в "Спортинг". За полгода в лиссабонской команде Вендел провёл только четыре матча (один – в основе) в чемпионате Португалии и не отметился результативными действиями.

"Чемпионат.сом"
Теги: ЦСКА Спортинг
Вчера, 22:29
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№1 Написал: Ирина Марков (Вчера, 23:47) #
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал----- http://cutter.li/bTF5Xp
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
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