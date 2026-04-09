Капитан "Зенита" высказался о промахе Кондакова с пенальти

- Ему 18 лет, а мне 32. Но я тоже совершаю ошибки, а с другой стороны — прогрессирую. В футболе, особенно в серии пенальти, сложно всё сделать правильно.
Кондаков, без сомнения, потрясающий парень, невероятный игрок. Мы будем поддерживать его и придавать ему сил, чтобы он мог продолжать играть так же хорошо, как и раньше, - цитирует Сантоса "Матч ТВ".
Вчера, 8 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе уступил московскому "Спартаку" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 0:0 (6:7 - пен.). В основное время матча красно-белые не реализовали одиннадцатиметровый удар - в первом тайме Эсекьель Барко не смог переиграть Евгения Латышонка.
В серии послематчевых пенальти петербуржцы дважды не реализовали свои попытки - Илья Помазун отбил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. Латышонок смог отбить удар Манфреда Угальде. В финале нижней сетки турнира красно-белым предстоит сыграть с ЦСКА - действующим обладателем Кубка России.