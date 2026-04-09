Боярский: Соболев уже стал своим в "Зените"

- Соболев стал своим. Он уже окончательно и бесповоротно вошёл в структуру команды. Они понимают друг друга с полуслова, в частности с Глушенковым.
Это объясняется его удачным выходом на поле. Практически каждый раз добивается результатов и забивает. Соболев уже наш, игрок "Зенита", - цитирует Боярского "Чемпионат".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2027 года.
В текущем сезоне форвард вышел на поле в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего нападающего в 6 миллионов евро, на его счету 14 матчей в составе сборной России и 6 забитых мячей.