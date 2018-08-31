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Гендиректор "Уфы": мы согласовали переход Облякова в ЦСКА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов описал ситуацию с ожидаемым переходом полузащитника Ивана Облякова в ЦСКА.

"Уфа" согласовала трансфер Облякова с ЦСКА, мы договорились по условиям, были сложные переговоры.

В настоящий момент идет подготовка документов, а также согласовываются условия личного контракта футболиста.

При этом хотелось бы отметить, что до закрытия трансферного окна еще есть время, поэтому возможны любые варианты.

Также хотелось бы добавить, что на входящем рынке мы завершили свою кампанию", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Обляков УФА ЦСКА
Сегодня, 21:49
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№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:11) #
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Удачи парню! А Уфа неплохого хавчика из прогресса приобрела. Тут видимо , от перемены мест слагаемых, Уфа ещё и в прибыли останется. Мудро!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 21:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да всё уже. Какие варианты? Чего муть то наводить? Состоялось
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
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