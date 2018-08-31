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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Гендиректор "Уфы": мы согласовали переход Облякова в ЦСКА
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов описал ситуацию с ожидаемым переходом полузащитника Ивана Облякова в ЦСКА.
"Уфа" согласовала трансфер Облякова с ЦСКА, мы договорились по условиям, были сложные переговоры.
В настоящий момент идет подготовка документов, а также согласовываются условия личного контракта футболиста.
При этом хотелось бы отметить, что до закрытия трансферного окна еще есть время, поэтому возможны любые варианты.
Также хотелось бы добавить, что на входящем рынке мы завершили свою кампанию", - цитирует Газизова ТАСС.
"Уфа" согласовала трансфер Облякова с ЦСКА, мы договорились по условиям, были сложные переговоры.
В настоящий момент идет подготовка документов, а также согласовываются условия личного контракта футболиста.
При этом хотелось бы отметить, что до закрытия трансферного окна еще есть время, поэтому возможны любые варианты.
Также хотелось бы добавить, что на входящем рынке мы завершили свою кампанию", - цитирует Газизова ТАСС.
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