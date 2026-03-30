Непомнящий сравнил уровень сборных Никарагуа и Мали

Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Мали.
Фото: Сборная России
По мнению специалиста, встреча получится интересной.

"Сейчас в футбол умеют играть везде. Малийская сборная сильнее Никарагуа. Нам нужно стараться изо всех сил.

Каждая игра национальной сборной остаётся в исторических справочниках, поэтому нужно оставить положительный след. Непонятно, кто приедет у Мали, но встреча будет интересной", — передаёт слова Непомнящего "Спорт-Экспресс".

27 марта сборная России в Краснодаре обыграла Никарагуа со счётом 3:1. Матч между российской командой и сборной Мали пройдёт в Санкт-Петербурге 31 марта. Начало встречи — в 20:00 мск.

