Аршавин назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года

- В целом, по составу, мне кажется, сильнее Франции нет. Но как играли испанцы… Мне понравилось, что вот эта тики-така переросла в более такой футбол. Думаю, что выиграет европейская сборная, - сказал Аршавин на ютуб-канале "Фонбет".

Эксперт отметил силу отдельных национальных команд и отдельно выделил впечатления от игры сборной Испании, подчеркнув общий уровень европейских сборных.Турнир пройдёт сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. Впервые в истории чемпионатов мира участие в финальной стадии примут 48 команд.Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины, выигравшая турнир в Катаре в 2022 году.