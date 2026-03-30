Ташуев оценил шансы "Краснодара" против "Зенита" в отсутствие Сперцяна

Бывший главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча команды с "Зенитом" в 24 туре Российской Премьер-Лиги.
В игре из-за травмы не примет участия полузащитник и капитан "быков" Эдуард Сперцян.

"У "Краснодара" есть проблемы с глубиной состава. Если в важный момент команда лишится одного или двух ключевых футболистов, ей будет тяжело в борьбе за чемпионство. Но психология краснодарцев изменилась.

Команда найдёт ресурсы на борьбу с "Зенитом" и без Сперцяна", — передаёт слова Ташуева Metaratings.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 12 апреля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. До этого быки также на выезде сыграют с "Ахматом" в чемпионате (04.04) и с московским "Динамо" в Кубке страны (08.04).

