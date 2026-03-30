Точилин ответил, есть ли интрига в матче "Динамо" с "Оренбургом"

Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Точилин поделился ожиданиями от матча команды с "Оренбургом" в 23 туре Российской Премьер-Лиги.
По мнению Точилина, лёгкой прогулки динамовцам ждать не стоит.

"Оренбург" с приходом нового тренера встрепенулся и сейчас борется за сохранение места в Российской Премьер-Лиге, так что лёгкой прогулки динамовцам ждать не стоит.

Динамовцы же не сумели совладать с "Зенитом", так что им нужно восстанавливать победную поступь. Ведь дальше важнейший кубковый матч с "Краснодаром", и к нему надо подойти в соответствующем настроении. В общем, интриг у предстоящей встречи достаточно", — отметил Точилин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В преддверии встречи "Динамо" Москва с 30 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, "Оренбург" с 18 баллами располагается на 15-й строчке.

Очное противостояние команд пройдёт на "ВТБ Арене" в Москве в субботу, 4 апреля. Начало — в 17:30 мск.

