Колосков рассказал, что нужно исправить России в игре с Мали

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Мали.
Фото: Сборная России
Напомним, что 27 марта россияне обыграли национальную команду Никарагуа со счётом 3:1. По мнению Колоскова, сборной пора определиться с основным костяком футболистов.

"Очень сложно делать прогнозы на эту игру. У нашей сборной нет постоянного состава, что, кстати, очень плохо. На сборах работает более 30 человек, основа выходит не сыгранной, что было видно по игре с Никарагуа. Пора бы уже составлять костяк, который будет играть в официальных матчах.

Что нужно исправить по сравнению с матчем против Никарагуа? Много чего. Я очень надеюсь, что не будет этой примитивной, унылой игры, как была в Краснодаре", — приводит слова Колоскова "Спорт-Экспресс".

31 марта сборная России сыграет с командой Мали на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Встреча стартует в 20:00 мск.

