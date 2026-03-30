Колосков рассказал, что нужно исправить России в игре с Мали

"Очень сложно делать прогнозы на эту игру. У нашей сборной нет постоянного состава, что, кстати, очень плохо. На сборах работает более 30 человек, основа выходит не сыгранной, что было видно по игре с Никарагуа. Пора бы уже составлять костяк, который будет играть в официальных матчах.
Что нужно исправить по сравнению с матчем против Никарагуа? Много чего. Я очень надеюсь, что не будет этой примитивной, унылой игры, как была в Краснодаре", — приводит слова Колоскова "Спорт-Экспресс".
31 марта сборная России сыграет с командой Мали на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Встреча стартует в 20:00 мск.