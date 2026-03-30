Молодёжная сборная России проиграла Иордании

Сборная России среди игроков младше 21 года проиграла в товарищеском матче национальной команде Иордании U-23.
Фото: Молодёжная сборная России
Встреча прошла на стадионе "Ататюрк Сиде" в турецком Манавгате и завершилась победой иорданцев со счётом 2:1. Единственный гол за Россию на 72 минуте забил полузащитник "Акрона" Дмитрий Пестряков. На 90+5 минуте российский вратарь Игнат Тереховский отразил пенальти.

В предыдущей товарищеской встрече Россия U-21 обыграла сверстников из Узбекистана со счётом 2:1. В той встрече голами отметились Андрей Ивлев и Глеб Пополитов.

