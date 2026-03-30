Колыванов выделил центральный матч в борьбе за чемпионский титул в РПЛ

Бывший российский футболист Игорь Колыванов поделился мнением о том, какая игра будет определяющей в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.

Фото: ФК "Краснодар"





Кто фаворит, сложно сказать. Здесь потеря каждого очка на вес золота. Центральный матч — "Зенит" с "Краснодаром" в Питере", — отметил Колыванов в беседе с "Советским спортом"

"Зенит" и " По мнению Колыванова, потеря каждого очка лидерами сейчас на вес золота. Локомотив " не так далеко от "Краснодара" и " Зенита ", поэтому будет цепляться до последнего. Восемь туров осталось, остальным будет сложно."Зенит" и " Краснодар " сыграют в Санкт-Петербурге в рамках 24 тура РПЛ. Встреча состоится 12 апреля. В 23 туре питерцы примут на своём поле "Крылья Советов", краснодарцы сыграют в гостях с "Ахматом".

Краснодар