Колыванов выделил центральный матч в борьбе за чемпионский титул в РПЛ

"Локомотив" не так далеко от "Краснодара" и "Зенита", поэтому будет цепляться до последнего. Восемь туров осталось, остальным будет сложно.
Кто фаворит, сложно сказать. Здесь потеря каждого очка на вес золота. Центральный матч — "Зенит" с "Краснодаром" в Питере", — отметил Колыванов в беседе с "Советским спортом".
"Зенит" и "Краснодар" сыграют в Санкт-Петербурге в рамках 24 тура РПЛ. Встреча состоится 12 апреля. В 23 туре питерцы примут на своём поле "Крылья Советов", краснодарцы сыграют в гостях с "Ахматом".