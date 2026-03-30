Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
1 - 0 1 0
СКА-Хабаровск1 тайм

Четыре футболиста сборной России отсутствуют на тренировке перед матчем с Мали

Два вратаря, полузащитник и нападающий сборной России не принимают участия в тренировке команды перед завтрашней игрой с Мали.
Фото: Сборная России
Как сообщает "Спорт-Экспресс", речь идёт о Матвее Сафонове, Антоне Митрюшкине, Данииле Фомине и Константине Тюкавине. Все вышеупомянутые футболисты имели практику в матче сборной с Никарагуа, который состоялся 27 марта и завершился победой россиян со счётом 3:1.

Сборные России и Мали сыграют 31 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится