Как сообщает "Спорт-Экспресс", речь идёт о Матвее Сафонове, Антоне Митрюшкине, Данииле Фомине и Константине Тюкавине. Все вышеупомянутые футболисты имели практику в матче сборной с Никарагуа, который состоялся 27 марта и завершился победой россиян со счётом 3:1.
Сборные России и Мали сыграют 31 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 20:00 мск.
Четыре футболиста сборной России отсутствуют на тренировке перед матчем с Мали
Два вратаря, полузащитник и нападающий сборной России не принимают участия в тренировке команды перед завтрашней игрой с Мали.
