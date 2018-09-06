Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Мирча Луческу: вряд ли фанаты "Зенита" по мне соскучились

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу на пресс-конференции перед матчем с национальной командой России в рамках первого тура Лиги наций рассказал о своём отношении к "Зениту", который он возглавлял в сезоне-2016/17.

"Фанаты "Зенита" по мне соскучились? Вряд ли это правда. Не могу забыть "Зенит". Сейчас команду тренирует Сергей Семак, к которому я отношусь с большим уважением. У "Зенита" хорошие соперники в первенстве России, главным образом, "Спартак", - цитирует Луческу "Чемпионат.сом".
Теги: Луческу Зенит
Вчера, 23:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: AlecseiSoc Сочи (Вчера, 23:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Они по Манчини скучают, а из игроков Дзюба, прям снится он ему.
Регистрация: 13.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: rocker31 К-G (Вчера, 23:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не знаю,как фанаты Зенита,но фанаты Спартака,таки соскучились! blush
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Антуан Грейцман
Не знаю, как фанаты, но мне жаль, что Мирче толком поработать не дали.



Ныл, стонал, много и пусто говорил. Игры не поставил. Достал. Я не скучаю точно.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 23:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Не знаю, как фанаты, но мне жаль, что Мирче толком поработать не дали.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.