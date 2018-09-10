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Станислав Черчесов: когда вызывали в сборную более сильных игроков, то не могли их подготовить

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после разгромной победы над Чехией (5:1) в товарищеском матче.

"Сегодня мы играли с Чехией, команда обладает определённым качеством. Дали нескольким игрокам проявить себя. Они и по тактике подходили. В целом довольны. Что планировали — выполнили.

И перед сборной, и сейчас могу сказать: мы вызвали тех, кто лучше готов. То же и через месяц. Футболисты должны быть готовы. Мы сделали маленькие умозаключения, потому что вызывали потенциально более сильных, но не могли за 2-3 дня их подготовить к играм. Обойма расширяется.

Я им говорил уже: не надо делать невынужденных ошибок. Теряли мяч в таких ситуациях! Это потеря инициативы, снова нужно отбирать. Если в теннисе ты все время бьешь в сетку, что делать сопернику?

Болельщики очень понравились. Неизвестно, что был лучше сегодня: игра или трибуны. Болельщик в Ростове качественный. Я очень рад, что мы тут играли.

Игроки «Ростова», кроме Ионова? Чисто юридически они могут играть в сборной. Всех знаем, за всеми следим. Ионов играл у меня в «Динамо», я знаю его лучшие качества. И он их проявил сегодня", - цитирует Черчесова Sport24.
Теги: Черчесов Сборная России
Вчера, 22:28
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