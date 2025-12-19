Игорь Егоров: Егора допросили - самолет на отдых улетел без него

"Егор прилетел из Нижнего Новгорода в Москву, откуда хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Потом Егор поехал домой. Единственное, самолет на отдых уже к тому моменту уже улетел", - цитирует Игоря Егорова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что российский арбитр Егор Егоров задержан по делу московского "Торпедо". Сообщалось, что судья хотел покинуть страну, но ему не позволили этого сделать.
По итогам прошлого сезона московское "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Сообщалось, что руководство клуба пыталось подкупить нескольких футбольных арбитров, чтобы обеспечить команде приемлемый результат. На данный момент продолжается расследование - владелец клуба Леонид Соболев был освобожден из под стражи, однако ему запрещено осуществлять деятельность, связанную с футболом.
Игорь Егоров, отец арбитра Егора Егорова, поделился деталями задержания его сына.
Фото: ФК "Зенит"