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"Уфа" - ЦСКА: работа арбитра Лапочкина оценена неудовлетворительно

Арбитр Сергей Лапочкин допустил серьезную ошибку на 71-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Уфа" – ЦСКА (0:3), не назначив 11-метровый удар в ворота уфимцев.

В непростом для оценки эпизоде судья не заметил, что защитник в штрафной наступил на ногу Жамалетдинову.

По информации СЭ, за такую ошибку инспектор Юрий Чеботарев снизит Лапочкину оценку. Рефери получит "неуд" и пропустит один или два тура.

Спорт-Экспресс
Теги: УФА ЦСКА Жамалетдинов
Сегодня, 22:13
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№3 Написал: Thriller (Сегодня, 22:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
По имеющимся данным, за такую ошибку инспектор Юрий Чеботарев снизит Лапочкину оценку. Рефери получит «неуд» – видимо, 7,9 балла – и пропустит один или два тура. Стоит отметить, что на 61-й минуте арбитр принял верное решение, не назначив пенальти в ворота ЦСКА.
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Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 22:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FedorFedorych
Чой то я запамятовал, а в матче Зенит-Спартак слон Иванович не топтался у Роши по голеностопу? И вроде оценочку судейка сносную получил. А тут катастрофа-не заметил как наступили. Он же нечаянно stuck_out_tongue_winking_eye , так же Орёлик объяснял.

К чему все это? Всё равно ЦСКА победил. Тёрки судей не важны. Это их проблемы. Абсолютно не к месту матч Зенит - Спатак.


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Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 22:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чой то я запамятовал, а в матче Зенит-Спартак слон Иванович не топтался у Роши по голеностопу? И вроде оценочку судейка сносную получил. А тут катастрофа-не заметил как наступили. Он же нечаянно stuck_out_tongue_winking_eye , так же Орёлик объяснял.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
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