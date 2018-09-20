Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

В рейтинг "500 крупнейших компаний России" от РБК впервые попала букмекерская контора

Журнал РБК опубликовал ежегодный рейтинг "500 крупнейших компаний России" (РБК 500).

Букмекерская контора "Betcity" стала первым букмекером, включенным РБК в список 500 крупнейших компаний России.

По объему полученной выручки БК "Betcity" занимает 495 место.

Напомним, Betcity является спонсором футбольного клуба ЦСКА.

РБК
Сегодня, 14:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.