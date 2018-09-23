Бранислав Иванович: "Зениту" нужно поменять голову (видео)

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, несмотря на победу в матче с «Локомотивом» (5:3), остался недоволен игрой своей команды и призвал её меняться, передаёт– Думаю, команда может быть довольна 3 очками, но не игрой. Мы должны задуматься и поменяться. Игра понравилась болельщикам, но с профессионального уровня «Зенит» не должен быть доволен. Уже не первый раз в большинстве расслабляемся. Серьёзной команде нельзя допускать такие ошибки.– Не думаю, что кто-то сыграл особенно плохо. Мы все ошибаемся, мы команда. У нас внутри команды никаких претензий к футболистам. Сейчас мы меняемся по сравнению с началом чемпионата, и это никому не нравится. Мы должны поменять голову.– Всем болельщикам понравилась игра, но с точки зрения профессионального футболиста мне бы она больше понравилась, если бы мы выиграли 1:0.– Конечно, я всегда много переживаю, когда играю с «Локомотивом». Очень уважаю клуб, я был там счастлив, как и в «Зените». Но это профессиональный уровень, никаких эмоций на поле быть не должно.