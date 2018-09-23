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Бранислав Иванович: "Зениту" нужно поменять голову (видео)

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, несмотря на победу в матче с «Локомотивом» (5:3), остался недоволен игрой своей команды и призвал её меняться, передаёт Rusfootball.info.



– Думаю, команда может быть довольна 3 очками, но не игрой. Мы должны задуматься и поменяться. Игра понравилась болельщикам, но с профессионального уровня «Зенит» не должен быть доволен. Уже не первый раз в большинстве расслабляемся. Серьёзной команде нельзя допускать такие ошибки.

– Слева много ошибался Набиуллин…

– Не думаю, что кто-то сыграл особенно плохо. Мы все ошибаемся, мы команда. У нас внутри команды никаких претензий к футболистам. Сейчас мы меняемся по сравнению с началом чемпионата, и это никому не нравится. Мы должны поменять голову.

– Отгружать 5 голов чемпиону России становится традицией?

– Всем болельщикам понравилась игра, но с точки зрения профессионального футболиста мне бы она больше понравилась, если бы мы выиграли 1:0.

– Матч с «Локомотивом» был для вас особенным?

– Конечно, я всегда много переживаю, когда играю с «Локомотивом». Очень уважаю клуб, я был там счастлив, как и в «Зените». Но это профессиональный уровень, никаких эмоций на поле быть не должно.
Теги: Иванович Зенит Локомотив Rвидео
Сегодня, 19:24
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(7)
№4 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 20:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
Дядька ругается. И есть, за что. И кое-кому кое-за что кое-что пропихнет.

И будет прав. Только лучше бы по-тихому, без интервью.

Все-таки тренер - Семак.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 19:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Sergeevich
У Семака нет привычки критиковать игроков в прессе. Вот и все собственно)

ну как бы слитые вторые таймы - это не может быть проблемой одних только игроков, тут и тренер тоже должен влиять, поэтому естественно, что он игроков не критикует за это


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 19:40) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Zenitcheg,
У Семака нет привычки критиковать игроков в прессе. Вот и все собственно)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 19:38) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
3 пропущенных мяча. Семак говорит, что ничего страшного, Иванович говорит, что это нехорошо. Нездоровая эта тема, когда игрок больше тренера переживает.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
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