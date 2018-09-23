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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Бранислав Иванович: "Зениту" нужно поменять голову (видео)
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, несмотря на победу в матче с «Локомотивом» (5:3), остался недоволен игрой своей команды и призвал её меняться, передаёт Rusfootball.info.
– Думаю, команда может быть довольна 3 очками, но не игрой. Мы должны задуматься и поменяться. Игра понравилась болельщикам, но с профессионального уровня «Зенит» не должен быть доволен. Уже не первый раз в большинстве расслабляемся. Серьёзной команде нельзя допускать такие ошибки.
– Слева много ошибался Набиуллин…
– Не думаю, что кто-то сыграл особенно плохо. Мы все ошибаемся, мы команда. У нас внутри команды никаких претензий к футболистам. Сейчас мы меняемся по сравнению с началом чемпионата, и это никому не нравится. Мы должны поменять голову.
– Отгружать 5 голов чемпиону России становится традицией?
– Всем болельщикам понравилась игра, но с точки зрения профессионального футболиста мне бы она больше понравилась, если бы мы выиграли 1:0.
– Матч с «Локомотивом» был для вас особенным?
– Конечно, я всегда много переживаю, когда играю с «Локомотивом». Очень уважаю клуб, я был там счастлив, как и в «Зените». Но это профессиональный уровень, никаких эмоций на поле быть не должно.
– Думаю, команда может быть довольна 3 очками, но не игрой. Мы должны задуматься и поменяться. Игра понравилась болельщикам, но с профессионального уровня «Зенит» не должен быть доволен. Уже не первый раз в большинстве расслабляемся. Серьёзной команде нельзя допускать такие ошибки.
– Слева много ошибался Набиуллин…
– Не думаю, что кто-то сыграл особенно плохо. Мы все ошибаемся, мы команда. У нас внутри команды никаких претензий к футболистам. Сейчас мы меняемся по сравнению с началом чемпионата, и это никому не нравится. Мы должны поменять голову.
– Отгружать 5 голов чемпиону России становится традицией?
– Всем болельщикам понравилась игра, но с точки зрения профессионального футболиста мне бы она больше понравилась, если бы мы выиграли 1:0.
– Матч с «Локомотивом» был для вас особенным?
– Конечно, я всегда много переживаю, когда играю с «Локомотивом». Очень уважаю клуб, я был там счастлив, как и в «Зените». Но это профессиональный уровень, никаких эмоций на поле быть не должно.
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