Александр Максименко: готов играть за "Спартак" бесплатно

Вратарь Александр Максименко в интервью шоу "КраСава" рассказал, что готов играть за "Спартак" бесплатно."Готов играть бесплатно. Это же родное.Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен", - сказал голкипер.Вратарь в нынешнем чемпионате России провел восемь матчей и пропустил четыре мяча.