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Александр Максименко: готов играть за "Спартак" бесплатно

Вратарь Александр Максименко в интервью шоу "КраСава" рассказал, что готов играть за "Спартак" бесплатно.

"Готов играть бесплатно. Это же родное.

Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен", - сказал голкипер.

Вратарь в нынешнем чемпионате России провел восемь матчей и пропустил четыре мяча.
Теги: Максименко Спартак
Сегодня, 17:10
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№33 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 20:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Белый Ногинск
Я стал уважать коней, правда,видимо среди них намного больше порядочных людей. Смотрите сколько убогих бомжей на наших ветках. Наша история- их зависть. Они никак не успокоятся вместе с Миллером, что они самые крутые и популярные. Не обращайте на них внимания. Бомжарня всегда была говнокомандой, пока не потекли в нее народные деньги.

Как жить то теперь


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№32 Написал: Белый Ногинск (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я стал уважать коней, правда,видимо среди них намного больше порядочных людей. Смотрите сколько убогих бомжей на наших ветках. Наша история- их зависть. Они никак не успокоятся вместе с Миллером, что они самые крутые и популярные. Не обращайте на них внимания. Бомжарня всегда была говнокомандой, пока не потекли в нее народные деньги.
Регистрация: 5.12.2016 [жалоба]
№31 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:27) #
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Цитата: Шмайхель
Цитата: Volodia379
Перед его глазами пример Ташаев из ведущего игрока превратился в глухого скамеечника
Динамовцы ,понятно ,что вам огорчительно ,когда хорошие молодые игроки уходят из команды,но вы все свои претензии отправляйте по правильному адресу - руководству команды...П.с.,а Ташаев заиграет ,уверен на 100%.

Как ни прискорбно говорить тут ты прав! Не гоже такой команде как Динамо быть поставщиками хороших игроков для других команд! Не вольно вспомнишь Берию он бы всех этих воров которые раздербанили команду к стенке поставил!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№30 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
саша, брось ты эти заявы в прессе. лучше играй и меньше с прессой общайся


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№29 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 18:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Он из любителей что ли...., не знал. hushed
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
№28 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Пропускают все, а вот болтают не все
Лодырень свою дырявую и неудачно распиаренную в гузно поцелуйте.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№27 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:52) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P. Holmberg
Парнишка пока ничего героического не показал, а пускает регулярно.

Пропускают все, а вот болтают не все, только народные, и даже такие детские перлы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№26 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:51) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Перед его глазами пример Ташаев из ведущего игрока превратился в глухого скамеечника
Динамовцы ,понятно ,что вам огорчительно ,когда хорошие молодые игроки уходят из команды,но вы все свои претензии отправляйте по правильному адресу - руководству команды...П.с.,а Ташаев заиграет ,уверен на 100%.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№25 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:45) #
  • -1
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Наивный мальчик! Когда посадят на лавку я думаю совсем другое будет говорить! Перед его глазами пример Ташаев из ведущего игрока превратился в глухого скамеечника! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№24 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:21) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ljubljana
Цитата: Frankenstein
итата: tiki

ты реально не очень думать умеешь?долг Гинера и долг клуба - это разные вещи
Ты реально тугой или прикидываешься?Гинер для себя брал кредит или для клуба?

Этим всё сказано.Не знаешь сути, а п**деть только так.Он кредит не брал.Он был поручителем, дубина ты с ромбом вместо мозга.
слышу звон, не зная где он

Главное что Гинер его теперь выплачивает и на какие нужды брался кредит,так что это ты дубовый,пусть ещё что нибудь построит laughing
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№23 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 18:12) #
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: Frankenstein
итата: tiki

ты реально не очень думать умеешь?долг Гинера и долг клуба - это разные вещи
Ты реально тугой или прикидываешься?Гинер для себя брал кредит или для клуба?

Этим всё сказано.Не знаешь сути, а п**деть только так.Он кредит не брал.Он был поручителем, дубина ты с ромбом вместо мозга.
слышу звон, не зная где он
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№22 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:11) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
натурой брать будет...мясца там, сальца


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№21 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:11) #
  • -4
  •  (10)

Цитата: Blessing
и даже не подумают, что завтра поступит предложение с многими нулями, и он рванёт не простившись с ними.


Ну как минимум не завтра, и не поступит.)))) А скорее всего и вообще на лавку сядет, когда Селихов оклемается.

Парнишка пока ничего героического не показал, а пускает регулярно.
В Кубке дадут поиграть, но и там недолго, ибо спартачок оттуда регулярно выносят команды из подвала или ФНЛ.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№20 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:05) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
На месте Федуна я бы поймал на слове blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:02) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
За ромбик grinning

Манера поведения у них такая, популизировать свой клуб и пиарить себя, какими угодно способами и методами. Их специально этому учат, потому что знают умственное развитие своих поклонников,- из миллионов преданных, пару миллионов обязательно клюнет на это, поверят, оценят, придут в восторг, и даже не подумают, что завтра поступит предложение с многими нулями, и он рванёт не простившись с ними.
Вон отписались уже и здесь, эти рыбки, клюнув на наживку.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№18 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:00) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki

ты реально не очень думать умеешь?долг Гинера и долг клуба - это разные вещи

Ты реально тугой или прикидываешься?Гинер для себя брал кредит или для клуба?
Цитата: tiki
Миланова отпустили просто, Натхо в европу рвался. Тошич - с новой схемой он совершенно выпал.только Вернблума пытались подписать.так что не придумывай.

Задолбала твоя простота))Натхо в Европу рвался от того что ему за гроши не хотелось больше ишачить,Тошич и Вернблум аналогично,а согласились в основном воспитанники и игроки с российским паспортом за еду играть,легионерам насрать на проблемы Гинера,они хотят зарабатывать и кормить свои семьи и это не только Цска касается,а вообщем и целом.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№17 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 17:58) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Погоди,до следующего скандала,а то могут и тебя под зад ногой пнуть,причем совершенно бесплатно...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№16 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 17:54) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Ага. Женись сначала, потом поговорим.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№15 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:52) #
  • -9
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Один из лучших вратарей на данный момент в РПЛ.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№14 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:49) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
За ромбик grinning


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:48) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Пи3дун 80 lvl


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№12 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: khmel
Когда уже успел набраться этого идиотизма.Ты работаешь.За бесплатно согласишься????А семью кормить????

главное фанам подлизать
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: khmel Питер (Сегодня, 17:46) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Когда уже успел набраться этого идиотизма.Ты работаешь.За бесплатно согласишься????А семью кормить????
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:38) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: sraptakpain
Цитата: Sergey Nasirov_2
sraptakpain,
Ну хватит тебе цепляться за слова. Парень показывает ,на сколько предан клубу .вчера отыграл очень здорово .

оно и видно, как ваши преданные "пошли" на понижение зп во время кризиса


У вас куча легионеров из за этого ушли (Вернблум,Натхо,Тошич,Миланов)что же они на понижение то не пошли?А у Спартака нет необходимости в понижении зарплат,так как и долга в 200млн тоже нет)

ты реально не очень думать умеешь?долг Гинера и долг клуба - это разные вещи
ты реально всю жизнь работаешь средним звеном.или работал - если это старческий маразм.
в бизнесе свои деньги.у частного лица свои.
Миланова отпустили просто, Натхо в европу рвался. Тошич - с новой схемой он совершенно выпал.только Вернблума пытались подписать.так что не придумывай.
а остальные согласились
так что не надо тут своих сказок придумывать и считать это за реальность


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (12)

за знаменитый тарасовский борщ очень много игроков горазды играть, т.ч. ничего удивительного
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:36) #
  • -3
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
Цитата: Sergey Nasirov_2
sraptakpain,
Ну хватит тебе цепляться за слова. Парень показывает ,на сколько предан клубу .вчера отыграл очень здорово .

оно и видно, как ваши преданные "пошли" на понижение зп во время кризиса


У вас куча легионеров из за этого ушли (Вернблум,Натхо,Тошич,Миланов)что же они на понижение то не пошли?А у Спартака нет необходимости в понижении зарплат,так как и долга в 200млн тоже нет)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:33) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надо понимать, что в других клубах придётся доплачивать?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:31) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Любопытно, а что если Федун скажет...парень, за язык тебя никто не тянул, бесплатно так бесплатно...да уж, молодой и Глушаков когда-то был, как рот открыл, так карьера и накрылась медным тазом. blush
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 17:28) #
  • +3
  •  (19)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Sergey Nasirov_2
sraptakpain,
Ну хватит тебе цепляться за слова. Парень показывает ,на сколько предан клубу .вчера отыграл очень здорово .

оно и видно, как ваши преданные "пошли" на понижение зп во время кризиса
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:22) #
  • -7
  •  (25)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
легко говорить, когда знаешь, что такого не будет
не хозяин своего слова

Ослик,на каком месте в ФНЛ Шинник?Не отсвечивай тут,ряженый)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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