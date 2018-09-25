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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Владимир Федотов: настоящая кубковая игра, боевая
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу над с барнаульским "Динамо" (2:0) в Кубке России.
"Это была настоящая кубковая игра, с двух сторон боевая. Было много интересных моментов, голевых ситуаций и у наших ворот в том числе, но мы были чуть поострее, поэтому удалось забить. А потом уже довели дело до логического завершения, хотя было непросто. Команда силовая, играет в силовой футбол, много навесов и подач", - сказал Федотов.
ФК "Оренбург"
"Это была настоящая кубковая игра, с двух сторон боевая. Было много интересных моментов, голевых ситуаций и у наших ворот в том числе, но мы были чуть поострее, поэтому удалось забить. А потом уже довели дело до логического завершения, хотя было непросто. Команда силовая, играет в силовой футбол, много навесов и подач", - сказал Федотов.
ФК "Оренбург"
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