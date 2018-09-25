Новости партнеров

Владимир Федотов: настоящая кубковая игра, боевая

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу над с барнаульским "Динамо" (2:0) в Кубке России.

"Это была настоящая кубковая игра, с двух сторон боевая. Было много интересных моментов, голевых ситуаций и у наших ворот в том числе, но мы были чуть поострее, поэтому удалось забить. А потом уже довели дело до логического завершения, хотя было непросто. Команда силовая, играет в силовой футбол, много навесов и подач", - сказал Федотов.

ФК "Оренбург"
Теги: Федотов Оренбург
Сегодня, 17:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.