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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Артем Ребров: я трудяга, который никогда не останавливается - моя карьера похожа на труд шахтера
Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал, с кем сравнил бы свой путь в футболе.
"Наверное, моя карьера похожа на путь шахтера. Трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Я такой-же.
Путь этот сложный, с травмами, падениями, но он успешный. Случались большие победы", – сказал спартаковец.
Ребров выступает за красно-белых с 2011 года.
RT
"Наверное, моя карьера похожа на путь шахтера. Трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Я такой-же.
Путь этот сложный, с травмами, падениями, но он успешный. Случались большие победы", – сказал спартаковец.
Ребров выступает за красно-белых с 2011 года.
RT
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