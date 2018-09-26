Артем Ребров: я трудяга, который никогда не останавливается - моя карьера похожа на труд шахтера

Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал, с кем сравнил бы свой путь в футболе."Наверное, моя карьера похожа на путь шахтера. Трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Я такой-же.Путь этот сложный, с травмами, падениями, но он успешный. Случались большие победы", – сказал спартаковец.Ребров выступает за красно-белых с 2011 года.