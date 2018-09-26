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Артем Ребров: я трудяга, который никогда не останавливается - моя карьера похожа на труд шахтера

Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал, с кем сравнил бы свой путь в футболе.

"Наверное, моя карьера похожа на путь шахтера. Трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Я такой-же.

Путь этот сложный, с травмами, падениями, но он успешный. Случались большие победы", – сказал спартаковец.

Ребров выступает за красно-белых с 2011 года.

RT
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 11:45
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10
(3)
№10 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:12) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Артем перетруждает себя на тренировках. Наверно поэтому у него руки дрожат при приеме мяча?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 12:38) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дебил! Как и любой спортсмен, сравнивающий свою работу с любыми рабочими профессиями.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:37) #
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  •  (2)

Артемке уходить надо. Пока еще не совсем старый. Видимо теперь он номер 3.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
... и очень... очень хороший человек!!!

А вы не знаете - так молчите!!!

он у шахты даже рядом не стоял ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:25) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
моя карьера похожа на труд шахтера

На карьеру клоуна твоя карьера больше похожа.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 12:04) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Полный дегенерат, как и 90% болельщиков Спартака.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Вот взять и поменять шахтеров на футболеров-- в футболе ничего не изменится ,так же пешком ходить будут- уровень небольшая разница --это понятно,но вот без угля страна точно останется..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:56) #
  • -5
  •  (11)

... и очень... очень хороший человек!!!

А вы не знаете - так молчите!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 11:55) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Шахтеры тихо ржут
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:54) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно.Стоять в воротах и пинать мячик когда не на скамейке сидишь это сравнимо с шахтерами.Такой же титанический труд,угроза жизни,зарплата такая же видимо.Правда у Реброва в другой валюте и нулей раза в три побольше,чем у тех кто с утра до ночи жизнью рискуют. Трудяга нашелся)Один из главных клоунов вратарского цеха в истории лиги.Что он там копает на скамейке?Туннель в Китай? smile Единственным совпадением является только его труд по обвалам Сраптака.Закапывать команду он просто мастер.Давно пора вводить потолок зарплат для паспортистов и исключительно в рублях.Совсем уже стыд потеряли.Тех кто плохо играет на шахту на все время контракта.Пусть сравнит на своей шкуре.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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