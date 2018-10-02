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Сын Маркизио провел первую тренировку в академии "Зенита"

Сын полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио Давиде провел первую тренировку в академии петербургского клуба.

Маркизио перешел в "Зенит" 3 сентября 2018 года, подписав двухлетний контракт.

Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 17:34
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