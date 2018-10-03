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Глушаков и Ещенко по-прежнему тренируются с дублем "Спартака"

Футболисты московского "Спартака" в среду днем на базе в Тарасовке проводят предыгровую тренировку накануне матча Лиги Европы с "Вильярреалом".

К встрече с испанцами готовятся 22 человека. По-прежнему вне основного состава Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Джано Ананидзе, Марко Петкович, Педро Роша, Илья Кутепов, Александр Селихов занимаются по индивидуальной программе.

Напомним, что Глушаков и Ещенко были отстранены от занятий с основным составом решением главного тренера Массимо Карреры. Ранее футболисты поставили лайки записям с критикой Карреры от актера Дмитрия Назарова.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Ещенко Спартак
Сегодня, 19:02
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№1 Написал: Batman (Сегодня, 19:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
в бане они лайкают друг друга, а зе луиш скучает по ещенке, так и пишет в инстаграмме smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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