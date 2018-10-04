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Памятник Фёдору Черенкову будет готов летом 2019 года

Памятник на могиле легендарного футболиста "Спартак" Федора Черенкова появится летом 2019 года.

"В прошлом году наш клуб объявил о сборе средств на памятник легенде. Сейчас на территории кладбища проводятся комплексные работы по изготовлению и возведению памятника. На полный цикл работ потребуется время. Планируется, что вся скульптурная группа будет готова летом 2019 года. О ходе строительства — этапах и событиях этого непростого, но очень важного для клуба и болельщиков дела — мы будем сообщать дополнительно. Вечером перед началом матча Лиги Европы против "Вильярреала" тысячи фанатов поклонятся памятнику Черенкову около Южной трибуны стадиона красно-белых. Мы никогда не забудем Вас, Фёдор Фёдорович. Спасибо тебе за все, Федя", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Черенков Спартак
Сегодня, 17:44
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#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:04)
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
RenarTickle,
Полностью согласен: сам видел его на трибуне уже не футболистом, вёл себя, как обычные болелы.
Мы помним тебя, Феодор Феодорович!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 17:54)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вечная память народному герою, никогда не считавшему себя таковым... pensive
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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