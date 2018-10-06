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Дмитрий Градиленко: ЦСКА выглядит явным фаворитом в матче с "Локомотивом"

Бывший футболист Дмитрий Градиленко поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между ЦСКА и "Локомотивом".

"Да, в команде Виктора Гончаренко хороший эмоциональный фон, чувствуется, что она движется в правильном направлении. Кроме того, армейцы будут выступать на своем стадионе. Думаю, что все должно складываться в пользу ЦСКА, учитывая некоторые проблемы, которые существуют в "Локомотиве".

Подопечным Семина всегда было тяжелее играть против команд, придерживающихся оборонительной тактики, а ЦСКА — задорная молодая команда, которая очень активно действует в нападении. В связи с этим «Локомотиву» стоит сделать ставку на контратаку. Не думаю, что армейцы победят в одни ворота", — цитирует Градиленко RT на русском.
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 13:29
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#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:08)
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online

Не люблю я вот эти " явный фаворит"((((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:59)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Главное, чтобы судья не поплыл, а в матчах с армейцами это зачастую бывает.
Цска обыграет Локо в одну калитку, если только будут всей командой охранять единственный гол. Помногу Цска никому не забивает, кроме Тулы, да и то там снова судьишко ошибся в пользу Цска.


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Believe LOKO (is reaL)

Я в бан, спартачпок-питарОК.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Parshin   (Сегодня, 13:45)
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online

ЦСК-Армии будет стараться одержать Победу - сделать футбольный Подарок Верховному Главнокомандующему в День его рождения! У В.В.Путина 7 октября - День рождения (1952 г., 66 лет), а на следующий день, 8 октября, - День рождения его любимого героя - Штирлица (1900-1993). Так что, ЦСК-Армии просто обязан победить - выиграть с крупным счетом - порадовать Верховного !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 13:30)
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Неизвестно...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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