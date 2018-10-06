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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Градиленко: ЦСКА выглядит явным фаворитом в матче с "Локомотивом"
Бывший футболист Дмитрий Градиленко поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между ЦСКА и "Локомотивом".
"Да, в команде Виктора Гончаренко хороший эмоциональный фон, чувствуется, что она движется в правильном направлении. Кроме того, армейцы будут выступать на своем стадионе. Думаю, что все должно складываться в пользу ЦСКА, учитывая некоторые проблемы, которые существуют в "Локомотиве".
Подопечным Семина всегда было тяжелее играть против команд, придерживающихся оборонительной тактики, а ЦСКА — задорная молодая команда, которая очень активно действует в нападении. В связи с этим «Локомотиву» стоит сделать ставку на контратаку. Не думаю, что армейцы победят в одни ворота", — цитирует Градиленко RT на русском.
"Да, в команде Виктора Гончаренко хороший эмоциональный фон, чувствуется, что она движется в правильном направлении. Кроме того, армейцы будут выступать на своем стадионе. Думаю, что все должно складываться в пользу ЦСКА, учитывая некоторые проблемы, которые существуют в "Локомотиве".
Подопечным Семина всегда было тяжелее играть против команд, придерживающихся оборонительной тактики, а ЦСКА — задорная молодая команда, которая очень активно действует в нападении. В связи с этим «Локомотиву» стоит сделать ставку на контратаку. Не думаю, что армейцы победят в одни ворота", — цитирует Градиленко RT на русском.
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