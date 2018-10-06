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Дмитрий Хохлов: об отставке я не задумываюсь (видео)

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов после неудачи в Самаре в матче 10-го тура РПЛ (0:1) пообщался с журналистами, передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Играли неплохо, единственное чего нам не хватило - реализация. И уже которую игру нам ее не хватает. Вроде и атаки хорошие перспективные, но забить не можем.

- Насколько серьезная травма у Рыкова? Беспокоит ли вас ситуация с вашей обороной?

- По срокам пока ничего не могу сказать, Рыкову еще предстоит пройти медобследование. Наш молодой игрок Евгеньев его неплохо заменил.

- Когда вы готовились к этому матчу вы учитывали именно матчи Самары под руководством Тихонова? Чем то удивил вас соперник?

- Ну естественно мы готовились к модели игры Тихонова. Она осталась прежней, только некоторые игроки поменялись.

- Сейчас в чемпионате наступает время подведения промежуточных итогов. Вот мы видим у "Крыльев" уволили Тихонова. У "Динамо" тоже неудачный отрезок - ваша команда проиграла три матча подряд. Беспокоит ли вас возможные разговоры об отставке, думаете ли вы об этом?


- Мы готовимся к играм. Ни о чем другом я не думаю. Мы хорошо готовились к этому матчу, но нам не удалось добиться положительного результата.

Rusfootball
Теги: Динамо Крылья Советов Хохлов
Сегодня, 16:25
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#1  Бриг   (Сегодня, 16:27)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
- Играли неплохо, единственное чего нам не хватило - реализация. И уже которую игру нам ее не хватает. Вроде и атаки хорошие перспективные, но забить не можем.....Вот примерно тоже говорил, когда Кубань возглавлял..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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