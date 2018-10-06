Максим Канунников: нам сегодня никак нельзя было проигрывать "Динамо"

Нападающий "Крылья Советов" Максим Канунников высказался о победном матче с "Динамо" (1:0), передаёт корреспондентИван Долинин.- Ситуация давила на нас больше всего психологически. Турнирное положение было не очень приятным. Есть положительные моменты, но нет агрессии, нет изюминки в завершении. Сегодня вот забили и опять стали играть на удержание. Но главное, что выиграли и поправили свое положение. Теперь будет полегче. Смена тренера? Это футбол. Игроки уходят, тренеры. Поблагодарили тренерский штаб за проделанную работу. Сейчас отдохнем и будем подниматься в таблице.- Психологический момент. Когда ты много не выигрываешь, боязнь ошибки присутствует. Подбор игроков у нас хороший. Можно, например, сегодня было в контратаку убегать. Но пришел новый тренер, будем работать. В таких ситуациях, как сегодня, лучше, конечно, забивать второй.- Мы и с "Локомотивом" хорошую игру провели, но проиграли. "Рубин" хоть и владел преимуществом, но там скорее должен был быть ничейный результат. Сейчас сменился тренер, плюс играли дома, поэтому был какой-то эмоциональный всплеск. "Динамо" еще рядом с нами в турнирной таблице, поэтому нам сегодня никак нельзя было проигрывать, это 100 процентов.