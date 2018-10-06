Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:17
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (1)
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (1)
16:51
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
16:32
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Максим Канунников: нам сегодня никак нельзя было проигрывать "Динамо"
Нападающий "Крылья Советов" Максим Канунников высказался о победном матче с "Динамо" (1:0), передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Ситуация давила на нас больше всего психологически. Турнирное положение было не очень приятным. Есть положительные моменты, но нет агрессии, нет изюминки в завершении. Сегодня вот забили и опять стали играть на удержание. Но главное, что выиграли и поправили свое положение. Теперь будет полегче. Смена тренера? Это футбол. Игроки уходят, тренеры. Поблагодарили тренерский штаб за проделанную работу. Сейчас отдохнем и будем подниматься в таблице.
- Вы сказали, что "Крылья" немного неудачно атакуют. С чем это связано?
- Психологический момент. Когда ты много не выигрываешь, боязнь ошибки присутствует. Подбор игроков у нас хороший. Можно, например, сегодня было в контратаку убегать. Но пришел новый тренер, будем работать. В таких ситуациях, как сегодня, лучше, конечно, забивать второй.
- Можно сказать, что "Динамо" вас ни в чем не превосходило?
- Мы и с "Локомотивом" хорошую игру провели, но проиграли. "Рубин" хоть и владел преимуществом, но там скорее должен был быть ничейный результат. Сейчас сменился тренер, плюс играли дома, поэтому был какой-то эмоциональный всплеск. "Динамо" еще рядом с нами в турнирной таблице, поэтому нам сегодня никак нельзя было проигрывать, это 100 процентов.
- Ситуация давила на нас больше всего психологически. Турнирное положение было не очень приятным. Есть положительные моменты, но нет агрессии, нет изюминки в завершении. Сегодня вот забили и опять стали играть на удержание. Но главное, что выиграли и поправили свое положение. Теперь будет полегче. Смена тренера? Это футбол. Игроки уходят, тренеры. Поблагодарили тренерский штаб за проделанную работу. Сейчас отдохнем и будем подниматься в таблице.
- Вы сказали, что "Крылья" немного неудачно атакуют. С чем это связано?
- Психологический момент. Когда ты много не выигрываешь, боязнь ошибки присутствует. Подбор игроков у нас хороший. Можно, например, сегодня было в контратаку убегать. Но пришел новый тренер, будем работать. В таких ситуациях, как сегодня, лучше, конечно, забивать второй.
- Можно сказать, что "Динамо" вас ни в чем не превосходило?
- Мы и с "Локомотивом" хорошую игру провели, но проиграли. "Рубин" хоть и владел преимуществом, но там скорее должен был быть ничейный результат. Сейчас сменился тренер, плюс играли дома, поэтому был какой-то эмоциональный всплеск. "Динамо" еще рядом с нами в турнирной таблице, поэтому нам сегодня никак нельзя было проигрывать, это 100 процентов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.