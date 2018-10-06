Миодраг Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео)

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович, который наблюдал за матчем своей команды против «Динамо» с трибуны, дал первое интервью после назначения на пост в своём 7-м российском клубе, передаёт корреспондентРоман Гуськов.– Он поприветствовал меня, пожелал удачи и сказал, что будет поддерживать команду. Просто по-человечески поговорили.– Мне трудно об этом говорить, но самое главное, что выиграли. Забрали 3 очка.– Понятно, было тревожно, потому что счёт 1:0 ничего не гарантирует. «Динамо» владело инициативой и мячом. Не могу сказать, что у них были очень хорошие моменты, но инициатива была. Любая ошибка может привести к голу, поэтому так вёл себя.– Потому что мне предложили контракт на 2.5 года и думаю, что здесь попытаемся сделать хорошую команду, которая через 2 года может играть в Лиге Европы. Подумал и принял это предложение.– Мы вчера увиделись, перед игрой пообщались. Он посоветовал мне какие-то вещи, потому что знает команду лучше, чем я. Есть его большая заслуга в этой победе, как и предыдущего тренера, который ушёл.– Это будут помощники, которые работали со мной в Туле и «Црвене Звезде», а также мой старший тренер, который постоянно работал со мной в России.– Наверняка да, потому что он меня знает. Это сыграло какую-то роль, но, думаю, даже если бы не было Шикунова, я бы принял предложение. Я очень хорошо знаю Самару, много раз был на «Металлурге», знаю, как люди болеют здесь. Вчера гулял по городу, чтобы снять напряжение, и меня все узнавали. Так что я принял очень хорошее решение. Мало клубов в России имеют такие условия.– У команды будет 3 выходных, а потом 10-го собираемся на базе и начинаем нормально готовиться.– Было бы очень плохо, если бы я говорил такое. Я забрал команду, я несу ответственность.– Не думаю, что я кризисный тренер. Про меня так говорят, потому что не знают хорошо мою биографию. Все говорят, что я работаю только год в одном клубе. А я много раз повторял, что 2.5 года работал в «Ростове», 2 раза приходил в «Амкар». «Амкар» забирал, когда они были внизу, и вытащил. Работал в Сербии 4 года в одном клубе, работал 2 года в «Црвене Звезде». Поэтому не знаю почему говорят, что я тренер для середняков. Когда я работал в «Локомотиве», мы выиграли кубок. Из «Динамо» ушёл, потому что проиграли кубок. Могу сказать, что я горжусь собой, потому что не думаю, что вы можете найти в мире иностранца, который работал с 7 командами какой-то страны.– Не надо так далеко заглядывать. Сейчас надо поработать и подготовиться к игре с «Уралом». Любая игра в России непростая. «Анжи» может выиграть у «Зенита», много сюрпризов. Никто не может сказать, что сегодня будет лёгкая победа.– Потому что я раньше был красивый (улыбается).– Да-да, это правда (смеётся). Я когда был игроков, всегда носил пиджак, был хорошо идёт, как на хорошем мероприятии. Поэтому мне дали такую кличку.