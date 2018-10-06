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Миодраг Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео)

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович, который наблюдал за матчем своей команды против «Динамо» с трибуны, дал первое интервью после назначения на пост в своём 7-м российском клубе, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



– О чём так долго общались с губернатором?

– Он поприветствовал меня, пожелал удачи и сказал, что будет поддерживать команду. Просто по-человечески поговорили.

– Вы смотрели матч с трибуны, как оцените состояние команды?

– Мне трудно об этом говорить, но самое главное, что выиграли. Забрали 3 очка.

– Вас показывали на табло стадиона с напряжённым лицом, но за пару минут до конца вы всё же улыбнулись. Было тревожно за результат?

– Понятно, было тревожно, потому что счёт 1:0 ничего не гарантирует. «Динамо» владело инициативой и мячом. Не могу сказать, что у них были очень хорошие моменты, но инициатива была. Любая ошибка может привести к голу, поэтому так вёл себя.

– Почему приняли предложение «Крыльев»?

– Потому что мне предложили контракт на 2.5 года и думаю, что здесь попытаемся сделать хорошую команду, которая через 2 года может играть в Лиге Европы. Подумал и принял это предложение.

– Владимир Кухлевский сказал, что вы совместно выбирали состав на игру. Как это происходило?

– Мы вчера увиделись, перед игрой пообщались. Он посоветовал мне какие-то вещи, потому что знает команду лучше, чем я. Есть его большая заслуга в этой победе, как и предыдущего тренера, который ушёл.

– Кто будет работать с вами?

– Это будут помощники, которые работали со мной в Туле и «Црвене Звезде», а также мой старший тренер, который постоянно работал со мной в России.

– То, что Шикунов работал с вами в «Ростове», сказалось на том, что вы приняли приглашение «Крыльев»?

– Наверняка да, потому что он меня знает. Это сыграло какую-то роль, но, думаю, даже если бы не было Шикунова, я бы принял предложение. Я очень хорошо знаю Самару, много раз был на «Металлурге», знаю, как люди болеют здесь. Вчера гулял по городу, чтобы снять напряжение, и меня все узнавали. Так что я принял очень хорошее решение. Мало клубов в России имеют такие условия.

– Как команда будет работать в паузу?

– У команды будет 3 выходных, а потом 10-го собираемся на базе и начинаем нормально готовиться.

– То, что вы не собирали игроков под себя, – это проблема?

– Было бы очень плохо, если бы я говорил такое. Я забрал команду, я несу ответственность.

– Вы считаетесь кризисным тренером, то есть не боитесь приходить в клубы, которые не на ведущих ролях…

– Не думаю, что я кризисный тренер. Про меня так говорят, потому что не знают хорошо мою биографию. Все говорят, что я работаю только год в одном клубе. А я много раз повторял, что 2.5 года работал в «Ростове», 2 раза приходил в «Амкар». «Амкар» забирал, когда они были внизу, и вытащил. Работал в Сербии 4 года в одном клубе, работал 2 года в «Црвене Звезде». Поэтому не знаю почему говорят, что я тренер для середняков. Когда я работал в «Локомотиве», мы выиграли кубок. Из «Динамо» ушёл, потому что проиграли кубок. Могу сказать, что я горжусь собой, потому что не думаю, что вы можете найти в мире иностранца, который работал с 7 командами какой-то страны.

– Мы поняли, что вы не кризисный тренер. Но вы тренер наверняка кубковый. «Крылья» ещё не вылетели. В кубке осталось 4 матча и титул в кармане.

– Не надо так далеко заглядывать. Сейчас надо поработать и подготовиться к игре с «Уралом». Любая игра в России непростая. «Анжи» может выиграть у «Зенита», много сюрпризов. Никто не может сказать, что сегодня будет лёгкая победа.

– Не все болельщики знают, почему у вас прозвище Граф. Расскажите им.

– Потому что я раньше был красивый (улыбается).

– Раньше я был красивый и высокий, а сейчас только высокий?

– Да-да, это правда (смеётся). Я когда был игроков, всегда носил пиджак, был хорошо идёт, как на хорошем мероприятии. Поэтому мне дали такую кличку.

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Теги: Божович Крылья Советов Rвидео
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#1  ADonskoi   (Сегодня, 20:49)
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Думается, что Тула потеряла,променяв Миодрага на Кононова. В пользу этого говорит таблица, которая слева, и залеты, которых раньше не было. Арсенал устал, суетится и разучился забивать. Попробуйте Ткачева с его ударом в центре нападения.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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