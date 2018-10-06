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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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И.о главного тренера "Крыльев": ребятам очень нужно было победить
Исполняющий обязанности главного тренера "Крыльев Советов" Владимир Кухлевский прокомментировал домашнюю победу (1:0) в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо".
"У нас шла череда неудачных матчей. Ребятам очень нужно было победить. Настрой сегодня зашкаливал. Ребята вышли, да, с ошибками, но выполнили установку. Сыграли дисциплинированно и добились победы. Сказалось и то, что мы выпустили больше атакующих игроков", - сказал Кухлевский.
Rusfootball.info
"У нас шла череда неудачных матчей. Ребятам очень нужно было победить. Настрой сегодня зашкаливал. Ребята вышли, да, с ошибками, но выполнили установку. Сыграли дисциплинированно и добились победы. Сказалось и то, что мы выпустили больше атакующих игроков", - сказал Кухлевский.
Rusfootball.info
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