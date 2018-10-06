И.о главного тренера "Крыльев": ребятам очень нужно было победить

Исполняющий обязанности главного тренера "Крыльев Советов" Владимир Кухлевский прокомментировал домашнюю победу (1:0) в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо"."У нас шла череда неудачных матчей. Ребятам очень нужно было победить. Настрой сегодня зашкаливал. Ребята вышли, да, с ошибками, но выполнили установку. Сыграли дисциплинированно и добились победы. Сказалось и то, что мы выпустили больше атакующих игроков", - сказал Кухлевский.