Йоанн Молло: через 2-3 матча вы увидите настоящего Молло (видео)

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Форвард "Крыльев Советов" Йоанн Молло прокомментировал результат матча 10-го тура против "Динамо" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Какие эмоции? И насколько психологически поможет эта победа?
- Психологически нам станет лучше. Мы проиграли подряд несколько матчей. Но сегодня нужна была победа. Болельщики хотели победу, мы хотели победу. И мы хорошо подготовились к этому матчу.
- Видно, что ваше взаимодействие с партнерами еще не до конца выстроено. Есть ли прогресс в этом направлении?
- Я универсальный футболист. С каждым матчем я прибавляю. Сейчас будут выходные 4 дня, но я буду работать в это время. Потому что мне нужно набирать форму.
- В матче с "Краснодаром" у вас было повреждение. Сегодня тоже вы активно получали по ногам. Как самочувствие?
- Моя работа обострять игру и зарабатывать штрафные. Каждой команде нужен такой игрок, способный взрывать игру. Сейчас мое состояние позволяет мне играть только на 40%. Мне нужно еще немного времени.
- Через какое время ты наберешь оптимальные кондиции?
- Я сыграл только 3 матча. И показал неплохую игру, учитывая, что пропустил 1 год. Сейчас я работаю каждый день, но форму лучше набирать через игры. Думаю, мне нужно еще два матча.
Rusfootball
- Какие эмоции? И насколько психологически поможет эта победа?
- Психологически нам станет лучше. Мы проиграли подряд несколько матчей. Но сегодня нужна была победа. Болельщики хотели победу, мы хотели победу. И мы хорошо подготовились к этому матчу.
- Видно, что ваше взаимодействие с партнерами еще не до конца выстроено. Есть ли прогресс в этом направлении?
- Я универсальный футболист. С каждым матчем я прибавляю. Сейчас будут выходные 4 дня, но я буду работать в это время. Потому что мне нужно набирать форму.
- В матче с "Краснодаром" у вас было повреждение. Сегодня тоже вы активно получали по ногам. Как самочувствие?
- Моя работа обострять игру и зарабатывать штрафные. Каждой команде нужен такой игрок, способный взрывать игру. Сейчас мое состояние позволяет мне играть только на 40%. Мне нужно еще немного времени.
- Через какое время ты наберешь оптимальные кондиции?
- Я сыграл только 3 матча. И показал неплохую игру, учитывая, что пропустил 1 год. Сейчас я работаю каждый день, но форму лучше набирать через игры. Думаю, мне нужно еще два матча.
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