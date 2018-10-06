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Йоанн Молло: через 2-3 матча вы увидите настоящего Молло (видео)

Форвард "Крыльев Советов" Йоанн Молло прокомментировал результат матча 10-го тура против "Динамо" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



- Какие эмоции? И насколько психологически поможет эта победа?

- Психологически нам станет лучше. Мы проиграли подряд несколько матчей. Но сегодня нужна была победа. Болельщики хотели победу, мы хотели победу. И мы хорошо подготовились к этому матчу.

- Видно, что ваше взаимодействие с партнерами еще не до конца выстроено. Есть ли прогресс в этом направлении?

- Я универсальный футболист. С каждым матчем я прибавляю. Сейчас будут выходные 4 дня, но я буду работать в это время. Потому что мне нужно набирать форму.

- В матче с "Краснодаром" у вас было повреждение. Сегодня тоже вы активно получали по ногам. Как самочувствие?

- Моя работа обострять игру и зарабатывать штрафные. Каждой команде нужен такой игрок, способный взрывать игру. Сейчас мое состояние позволяет мне играть только на 40%. Мне нужно еще немного времени.

- Через какое время ты наберешь оптимальные кондиции?

- Я сыграл только 3 матча. И показал неплохую игру, учитывая, что пропустил 1 год. Сейчас я работаю каждый день, но форму лучше набирать через игры. Думаю, мне нужно еще два матча.

Rusfootball
Теги: Крылья Советов Динамо Молло Rвидео
Сегодня, 17:30
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#2  anonymous   (Сегодня, 18:26)
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почему он по русски говорит, а игрок сборной России Фернандес нет?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 18:25)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Брательник Дзюбы
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
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