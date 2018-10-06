Йоанн Молло: через 2-3 матча вы увидите настоящего Молло (видео)

Форвард "Крыльев Советов" Йоанн Молло прокомментировал результат матча 10-го тура против "Динамо" (1:0), передает корреспондентРоман Гуськов.- Психологически нам станет лучше. Мы проиграли подряд несколько матчей. Но сегодня нужна была победа. Болельщики хотели победу, мы хотели победу. И мы хорошо подготовились к этому матчу.- Я универсальный футболист. С каждым матчем я прибавляю. Сейчас будут выходные 4 дня, но я буду работать в это время. Потому что мне нужно набирать форму.- Моя работа обострять игру и зарабатывать штрафные. Каждой команде нужен такой игрок, способный взрывать игру. Сейчас мое состояние позволяет мне играть только на 40%. Мне нужно еще немного времени.- Я сыграл только 3 матча. И показал неплохую игру, учитывая, что пропустил 1 год. Сейчас я работаю каждый день, но форму лучше набирать через игры. Думаю, мне нужно еще два матча.