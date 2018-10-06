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Виталий Денисов об увольнении Тихонова: это футбол, ничего не поделаешь

Защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов пообщался с журналистами после победного матча 10-го тура против "Динамо" (1:0) , передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Какие у вас эмоции? Вроде бы и одержана победа, но уволен Андрей Тихонов.

- Ну психологически было тяжело. Три поражения подряд и плохое турнирное положение. Мы плохо реализовывали свои моменты и играли слишком пассивно. В этом матче мы сыграли агрессивно и забили гол. Потом играли на удержание результата. Главное, что выиграли. Теперь и в эмоциональном плане будет полегче.

Насчет смены тренера... Это футбол, игроки уходят, тренеры уходят. Поблагодарили Тихонова за совместную работу. Сейчас отдохнем и возобновим тренировки под руководством нового специалиста. Нужно выправлять положение.

- Почему "Крылья" так низко садятся к своим воротам и отказываются от контратак?

- Это, опять же, на уровне психологии. Когда ты много не выигрываешь, присутствует боязнь ошибки. У нас хороший подбор игроков и нужно было выбегать в контратаку... Не знаю, может новый тренер изменит эту тенденцию.

- Можете ли вы сказать, что победа была добыта с соперником, который не превосходил вас ни в чем?

- Да мы и с "Локомотивом" хорошую игру провели и с "Рубином" неплохо смотрелись. Наверное получили эмоциональный всплеск от смены тренера, ну и домашняя атмосфера поспособствовала. Нам сегодня никак нельзя было проигрывать, тем более "Динамо" рядом с нами в таблице.

Rusfootball
Теги: Денисов Крылья Советов Динамо
Сегодня, 17:05
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