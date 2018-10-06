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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Владимир Полуяхтов: с Божовичем еще не успел познакомиться
Защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов после выигранного матча 10-го тура против "Динамо" (1:0) ответил на вопросы корреспондента Rusfootball.info Ивана Долинина.
- Сегодня вы появились на замену. Какая у вас была задача, и давал ли вам установку именно Божович?
- У нас сегодня тренером был тренер дубля. Он нам все и говорил. Задача была помочь в обороне, не прижиматься к воротам и играть агрессивнее, что нам и удалось. Мы стали играть агрессивнее, стали накрывать соперника. На предматчевой установке тренер сказал, что Божович попросил нас играть с максимальной самоотдачей, с борьбой, не давая сопернику продохнуть. Он, в первую очередь, хотел видеть от нас страсть на поле. Я думаю, мы это показали и заслуженно победили.
- Божович заходил в раздевалку после матча?
- Конечно, заходил.
- Как он прокомментировал результат?
- Сказал, что мы молодцы. Даже с ошибками можно обыгрывать команды за счет большого желания. Сказал - поработаем с 10-го числа, сейчас отдохните 4 выходных, а затем начинаем.
- Для вас увольнение Тихонова больше грустный момент?
- Честно говоря, даже не осознал это. Эмоции сейчас положительные, потому что мы выиграли. Тренировочный процесс пока тот же. Осознанно можно будет сказать только тогда, когда все поменяется. На данный момент не готов ответить на этот вопрос.
- Как вы готовились к матчу? Всю неделю казалось, что вопрос смены тренера уже решенный. Но официальное объявление состоялось только накануне матча. Как команда психологически отнеслась к такому развитию событий?
- У меня вчера с утра была тренировка с командой, потом я отыграл тайм за дубль. Когда представляли тренера, меня получается вообще не было. Только сейчас увидел Божовича, а потому знакомства толком еще не было. Сегодня он мне доверил выйти на замену. Возможно, я чем-то удивил его вчера на игре за дубль (улыбается).
- Сегодня вы появились на замену. Какая у вас была задача, и давал ли вам установку именно Божович?
- У нас сегодня тренером был тренер дубля. Он нам все и говорил. Задача была помочь в обороне, не прижиматься к воротам и играть агрессивнее, что нам и удалось. Мы стали играть агрессивнее, стали накрывать соперника. На предматчевой установке тренер сказал, что Божович попросил нас играть с максимальной самоотдачей, с борьбой, не давая сопернику продохнуть. Он, в первую очередь, хотел видеть от нас страсть на поле. Я думаю, мы это показали и заслуженно победили.
- Божович заходил в раздевалку после матча?
- Конечно, заходил.
- Как он прокомментировал результат?
- Сказал, что мы молодцы. Даже с ошибками можно обыгрывать команды за счет большого желания. Сказал - поработаем с 10-го числа, сейчас отдохните 4 выходных, а затем начинаем.
- Для вас увольнение Тихонова больше грустный момент?
- Честно говоря, даже не осознал это. Эмоции сейчас положительные, потому что мы выиграли. Тренировочный процесс пока тот же. Осознанно можно будет сказать только тогда, когда все поменяется. На данный момент не готов ответить на этот вопрос.
- Как вы готовились к матчу? Всю неделю казалось, что вопрос смены тренера уже решенный. Но официальное объявление состоялось только накануне матча. Как команда психологически отнеслась к такому развитию событий?
- У меня вчера с утра была тренировка с командой, потом я отыграл тайм за дубль. Когда представляли тренера, меня получается вообще не было. Только сейчас увидел Божовича, а потому знакомства толком еще не было. Сегодня он мне доверил выйти на замену. Возможно, я чем-то удивил его вчера на игре за дубль (улыбается).
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