Владимир Полуяхтов: с Божовичем еще не успел познакомиться

Защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов после выигранного матча 10-го тура против "Динамо" (1:0) ответил на вопросы корреспондентаИвана Долинина.- У нас сегодня тренером был тренер дубля. Он нам все и говорил. Задача была помочь в обороне, не прижиматься к воротам и играть агрессивнее, что нам и удалось. Мы стали играть агрессивнее, стали накрывать соперника. На предматчевой установке тренер сказал, что Божович попросил нас играть с максимальной самоотдачей, с борьбой, не давая сопернику продохнуть. Он, в первую очередь, хотел видеть от нас страсть на поле. Я думаю, мы это показали и заслуженно победили.- Конечно, заходил.- Сказал, что мы молодцы. Даже с ошибками можно обыгрывать команды за счет большого желания. Сказал - поработаем с 10-го числа, сейчас отдохните 4 выходных, а затем начинаем.- Честно говоря, даже не осознал это. Эмоции сейчас положительные, потому что мы выиграли. Тренировочный процесс пока тот же. Осознанно можно будет сказать только тогда, когда все поменяется. На данный момент не готов ответить на этот вопрос.- У меня вчера с утра была тренировка с командой, потом я отыграл тайм за дубль. Когда представляли тренера, меня получается вообще не было. Только сейчас увидел Божовича, а потому знакомства толком еще не было. Сегодня он мне доверил выйти на замену. Возможно, я чем-то удивил его вчера на игре за дубль (улыбается).