Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы

Вратарь "Крылья Советов" Сергей Рыжиков прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (1:0) и выразил сожаление из-за отставки Андрея Тихонова, передаёт корреспондентИван Долинин.- Да, сыграли лучше. Все ребята старались, мы победили, и на этом этапе сейчас это самое главное. У нас было тяжелое положение, и нужны были эти три очка. Важен любой матч, в котором мы победим, а "сухой" он будет или нет - главное победа.- К борьбе за место в основе готов. Да и Женя тоже готов. Но двоих вратарей на поле не поставить, выбирать тренеру, а нам главное приносить пользу команде.- После матча Миодраг зашел в раздевалку, зашел губернатор. Поздравили с победой и сказали, что нужно продолжать так же выгрызать все мячи, бороться на каждом участке поля, и победы придут.- Согласен, да. Это грустно, но Андрею Валерьевичу и всему тренерскому штабу дачи и здоровья. Так сложилась судьба что ли. Мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы. Мы можем только смириться и работать на благо команды.