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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
16:32
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Вратарь "Крылья Советов" Сергей Рыжиков прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (1:0) и выразил сожаление из-за отставки Андрея Тихонова, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Сегодня у ворот "Крыльев" было не так много моментов, как в предыдущих матчах. Чувствуете, что оборона сегодня сыграла лучше?
- Да, сыграли лучше. Все ребята старались, мы победили, и на этом этапе сейчас это самое главное. У нас было тяжелое положение, и нужны были эти три очка. Важен любой матч, в котором мы победим, а "сухой" он будет или нет - главное победа.
- Сейчас в "Крыльях" идет ротация вратарей. Как вы к этому относитесь?
- К борьбе за место в основе готов. Да и Женя тоже готов. Но двоих вратарей на поле не поставить, выбирать тренеру, а нам главное приносить пользу команде.
- Что сказал тренер после матча? И кто это был - Кухлевский или Божович?
- После матча Миодраг зашел в раздевалку, зашел губернатор. Поздравили с победой и сказали, что нужно продолжать так же выгрызать все мячи, бороться на каждом участке поля, и победы придут.
- "Крылья" попрощались с Тихоновым очень достойно. Такое не часто встретишь в российских клубах. Какое у вас настроение после ухода Андрея Валерьевича? Вам грустно?
- Согласен, да. Это грустно, но Андрею Валерьевичу и всему тренерскому штабу дачи и здоровья. Так сложилась судьба что ли. Мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы. Мы можем только смириться и работать на благо команды.
- Сегодня у ворот "Крыльев" было не так много моментов, как в предыдущих матчах. Чувствуете, что оборона сегодня сыграла лучше?
- Да, сыграли лучше. Все ребята старались, мы победили, и на этом этапе сейчас это самое главное. У нас было тяжелое положение, и нужны были эти три очка. Важен любой матч, в котором мы победим, а "сухой" он будет или нет - главное победа.
- Сейчас в "Крыльях" идет ротация вратарей. Как вы к этому относитесь?
- К борьбе за место в основе готов. Да и Женя тоже готов. Но двоих вратарей на поле не поставить, выбирать тренеру, а нам главное приносить пользу команде.
- Что сказал тренер после матча? И кто это был - Кухлевский или Божович?
- После матча Миодраг зашел в раздевалку, зашел губернатор. Поздравили с победой и сказали, что нужно продолжать так же выгрызать все мячи, бороться на каждом участке поля, и победы придут.
- "Крылья" попрощались с Тихоновым очень достойно. Такое не часто встретишь в российских клубах. Какое у вас настроение после ухода Андрея Валерьевича? Вам грустно?
- Согласен, да. Это грустно, но Андрею Валерьевичу и всему тренерскому штабу дачи и здоровья. Так сложилась судьба что ли. Мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы. Мы можем только смириться и работать на благо команды.
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