Невероятнейший пенальти из российской студенческой лиги (видео)

В национальной студенческой футбольной лиге был забит невероятный гол. Произошло это в матче между командами ЧГПУ (Чебоксары) и КНИТУ-КАИ (Казань).Гости выиграли со счетом 4:0, а одним из героев встречи стал Норик Авдалян. Один из голов футболист забил с пенальти, но исполнил его необычным образом. Нанося удар, Авдалян выполнил сальто назад.