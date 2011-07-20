Новости партнеров

Невероятнейший пенальти из российской студенческой лиги (видео)

В национальной студенческой футбольной лиге был забит невероятный гол. Произошло это в матче между командами ЧГПУ (Чебоксары) и КНИТУ-КАИ (Казань).

Гости выиграли со счетом 4:0, а одним из героев встречи стал Норик Авдалян. Один из голов футболист забил с пенальти, но исполнил его необычным образом. Нанося удар, Авдалян выполнил сальто назад.

Сегодня, 11:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(1)
#11  Сибирячок   (Сегодня, 13:23)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удар согласно правил. Доебаться не до чего, как бы некоторые бараны здесь не пытались.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:21)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
И не такое видали...Помнится человек пенальти головой забил...

Цитата: dimon_1973
dimon_1973  ULMM (Сегодня, 11:45) -2 (2)


ладно, в темах по клубным пристрастиям..
но вот такие комменты что за чмо убогое минусует ?
видимо, подобные ситуации в ущербную верхнюю опухоль школотью не помещаются, вот и минусуют на всякий случай.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#9  Урфин  СПб (Сегодня, 12:17)
  • 0
  •  (0)

ерунда)... если кто забыл - вот как надо бить пень)
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
#8  Apant1   (Сегодня, 12:16)
  • -2
  •  (2)

Могли и карточку показать за неуважение. Футболист сборной Объединенных Арабских Эмиратов Тейяб Авана избежал наказания за гол, который он забил с пенальти ударом пяткой во время товарищеского матча с Ливаном. Аване, обвиненному в неуважении к сопернику, грозило наказание вплоть до штрафа и дисквалификации https://lenta.ru/news/2011/07/20/goal/
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#7  pisto   (Сегодня, 12:14)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
У нас и судья на днях забил
https://www.youtube.com/watch?v=WwDofBRrJLI
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#6  CSKA085  Москва (Сегодня, 12:10)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Иванов

Это как?

https://www.youtube.com/watch?v=UuqoMIG6JJ8
этот наверно
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#5  лысый  Москва (Сегодня, 12:05)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
sunglasses красавчик
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#4  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
И не такое видали...Помнится человек пенальти головой забил...

Это как?
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#3  All_my  Москва (Сегодня, 11:54)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Красиво


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:46)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Круто!!!


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 11:45)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
И не такое видали...Помнится человек пенальти головой забил...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.