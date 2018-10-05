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Красота футбола. Каких девушек вы могли встретить на футболе в 10-м туре

На этот раз у нас в топе Санкт-Петербург. Северной столице удалось, ещё пару недель назад казалось, невозможное - поклонницы "Зенита" переплюнули сам Ростов-на-Дону!



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Мне 23 и я первый раз была сегодня на настоящем футбольном матче, на большом стадионе ? . Атмосферно, все вокруг кричат? Ребёнок сзади меня все время повторял за своим папой, каждое слово кричал в два раза громче него? . Когда забили единственный гол за игру, мы пили кофе и все пропустили??? В целом все классно, если бы не жуткий холод?? . И кстати стадион снаружи кажется таким огромным, а когда сидишь внутри вообще нет такого ощущения????? . Есть тут у меня те, кто ни разу не ходил на футбол? ?? . . . . #самараарена#крыльясоветов#болельщики#самара#футболсамара#футбольныеболельщики#стадионарена#блоггер#samaraarena#football#blogger#styleblogger#lookoftheday#fashionblogger#weekend

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••• Ждали продолжения футбольных историй? Вот, пожалуйста! Холодно уже, но не пропускать же матч ? @fcrostov из-за этого. Болели, переживали, верили... Спасибо за эмоции. Победу над Оренбургом не одержали. Видимо платок нашему полю понравился больше ковра. После концертных испытаний, захотелось измученному газону уюта и тепла. • #футбольныеновости #футбольнаяфанатка #болельщица #самаякрасиваяболельщица #рпл #рпл2018 #10туррфпл #футбол #фкростов #желтосинийсамыйсильный #желтосиний #фкоренбург #ростоварена #аренаростов #ростовчанки #самыекрасивыедевушки #донскаястолица #мыростов #ростовнадону #оксанаусачева #football #fcrostov #lifestyle

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#енисейспартак

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Немного футбола? Точнее я и стадион? Наконец-то выбрались с @victoriaalievna после её отпуска развеяться) было как всегда - эмоционально) и второй раз нас уже стадион встречает и провожает дождём, как бы это не стало традицией..) . . . #программапитания #программатренировок #зенит #тренер #зениткраснодар #питание  #спорт #тренировки #пп  #sport #fitness #болельщицырпл #мышцы #спб  #орех #бодибилдинг #ноги #bodybuilding #fit #фигура #фитнес #блондинка  #fitnesshouse #coach #diet

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#ЗенитКраснодар ?

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Теги: Зенит Ростов ЦСКА
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