Красота футбола. Каких девушек вы могли встретить на футболе в 10-м туре

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Мне 23 и я первый раз была сегодня на настоящем футбольном матче, на большом стадионе ? . Атмосферно, все вокруг кричат? Ребёнок сзади меня все время повторял за своим папой, каждое слово кричал в два раза громче него? . Когда забили единственный гол за игру, мы пили кофе и все пропустили??? В целом все классно, если бы не жуткий холод?? . И кстати стадион снаружи кажется таким огромным, а когда сидишь внутри вообще нет такого ощущения????? . Есть тут у меня те, кто ни разу не ходил на футбол? ?? . . . . #самараарена#крыльясоветов#болельщики#самара#футболсамара#футбольныеболельщики#стадионарена#блоггер#samaraarena#football#blogger#styleblogger#lookoftheday#fashionblogger#weekend
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••• Ждали продолжения футбольных историй? Вот, пожалуйста! Холодно уже, но не пропускать же матч ? @fcrostov из-за этого. Болели, переживали, верили... Спасибо за эмоции. Победу над Оренбургом не одержали. Видимо платок нашему полю понравился больше ковра. После концертных испытаний, захотелось измученному газону уюта и тепла. • #футбольныеновости #футбольнаяфанатка #болельщица #самаякрасиваяболельщица #рпл #рпл2018 #10туррфпл #футбол #фкростов #желтосинийсамыйсильный #желтосиний #фкоренбург #ростоварена #аренаростов #ростовчанки #самыекрасивыедевушки #донскаястолица #мыростов #ростовнадону #оксанаусачева #football #fcrostov #lifestyle
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Немного футбола? Точнее я и стадион? Наконец-то выбрались с @victoriaalievna после её отпуска развеяться) было как всегда - эмоционально) и второй раз нас уже стадион встречает и провожает дождём, как бы это не стало традицией..) . . . #программапитания #программатренировок #зенит #тренер #зениткраснодар #питание #спорт #тренировки #пп #sport #fitness #болельщицырпл #мышцы #спб #орех #бодибилдинг #ноги #bodybuilding #fit #фигура #фитнес #блондинка #fitnesshouse #coach #diet
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Зенит -Чемпион ! 2:1 уделали быков , спасибо львы ? ???Дзюбау и Мак красавчики??Лунёв просто гуру ? ??а у судьи сегодня точно месячные ??????ПОБЕДА!!!! #cup #зенит #football #всенастадион #happy #стадионсанктпетербург #идетволна #зениткраснодар #animals #love #футбол #российскаяпремьерлига #blue #saintpetersburg #россия #russia #girl #smile #follow4follow #follow #zenit #zenitarena #like4like #happy#photography #instagood #like #color #глазами_болельщиков
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Абсолютно ничейный матч, ну ничего не поделаешь, без поражений не бывает побед ??? Очень трудно отойти эмоционально и физически от матча ЛЧ с Реалом ?Идём дальше, все впереди #веримвкоманду #красносинийсамыйсильный #ЦСКА #ЦВБП #ЦСКАНавсегда #мыЦСКА #мыпобедим #ЦСКАЛоко #ЦСКАЛокомотив #rpl #болельщицыРПЛ #cskagirls #CSKA #CSKAMoscow #толькоклубодинвсердценавсегда
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