Красота футбола. Каких девушек вы могли встретить на футболе в 10-м туре

На этот раз у нас в топе Санкт-Петербург. Северной столице удалось, ещё пару недель назад казалось, невозможное - поклонницы "Зенита" переплюнули сам Ростов-на-Дону!