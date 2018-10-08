Юрист: Кокорину и Мамаеву может грозить до 5 лет, все решит судмедэкспертиза

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Юрист Мариам Костандян прокомментировала новость об избиении московского чиновника футболистами Александром Кокориным ("Зенит") и Павлом Мамаевым ("Краснодар").
"Окончательная квалификация состава преступления будет установлена только после того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Пока неизвестно, были ли причинены телесные повреждения или же имело место быть избиение до полусмерти. При умышленном причинении легкого вреда здоровью человека (ст. 115 УК РФ) самое тяжкое наказание в пределах санкции — лишение свободы на срок до двух лет. Стоит отметить, что если данное деяние было совершенно по мотивам расовой ненависти, то это может служить отягчающим обстоятельством, так же как и то, что преступление было совершено группой лиц. При умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) группой лиц и по мотивам расовой ненависти максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет. Если выбили один зуб — легкая степень тяжести, от четырех зубов — средняя тяжесть", - цитирует Костандяна Sport24.
"Окончательная квалификация состава преступления будет установлена только после того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Пока неизвестно, были ли причинены телесные повреждения или же имело место быть избиение до полусмерти. При умышленном причинении легкого вреда здоровью человека (ст. 115 УК РФ) самое тяжкое наказание в пределах санкции — лишение свободы на срок до двух лет. Стоит отметить, что если данное деяние было совершенно по мотивам расовой ненависти, то это может служить отягчающим обстоятельством, так же как и то, что преступление было совершено группой лиц. При умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) группой лиц и по мотивам расовой ненависти максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет. Если выбили один зуб — легкая степень тяжести, от четырех зубов — средняя тяжесть", - цитирует Костандяна Sport24.
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