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Юрист: Кокорину и Мамаеву может грозить до 5 лет, все решит судмедэкспертиза

Юрист Мариам Костандян прокомментировала новость об избиении московского чиновника футболистами Александром Кокориным ("Зенит") и Павлом Мамаевым ("Краснодар").

"Окончательная квалификация состава преступления будет установлена только после того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Пока неизвестно, были ли причинены телесные повреждения или же имело место быть избиение до полусмерти. При умышленном причинении легкого вреда здоровью человека (ст. 115 УК РФ) самое тяжкое наказание в пределах санкции — лишение свободы на срок до двух лет. Стоит отметить, что если данное деяние было совершенно по мотивам расовой ненависти, то это может служить отягчающим обстоятельством, так же как и то, что преступление было совершено группой лиц. При умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) группой лиц и по мотивам расовой ненависти максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет. Если выбили один зуб — легкая степень тяжести, от четырех зубов — средняя тяжесть", - цитирует Костандяна Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:39
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#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 22:03)
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Болеет за:
«Динамо К»
и по мотивам расовой ненависти максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет
smile тогда уж сразу до кучи и 282 УК РФ присобачить
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  GS  Москва (Сегодня, 21:56)
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Blessing,
Свидетели клевещут про "неадекватное поведение".
Ежели субмеды наркоту унюхают, то и без зоны героям кисло будет.

Им сейчас самое время в частную клинику прятаться и кровь с мочой чистить.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  GPS   (Сегодня, 21:52)
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легкая степень тяжести


Фига се у них формулировочки. laughing
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 21:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Полгода можно подождать, даже нужно, для поддержки футболиста, получившего тяжелую травму. Но, плять, пять лет, про тебя забудут и не вспомнят. А если вспомнят, то как о рухнувшей надежде, и человеке, который сошёл с ума от прелестей своей судьбы.
Короче, дождались звезду, в пясду. angry
Из бытия рядового болельщика.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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