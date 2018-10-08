Новости партнеров

"Зенит" выступил с официальным заявлением об инциденте с участием Кокорина

"Зенит" прокомментировал новость об участии нападающего петербургской команды Александра Кокорина в драке в одной из московских кофеен. По информации Mash, инцидент произошёл сегодня утром, 8 октября. Вместе с Кокориным участие в конфликте с чиновником Минпромторга Денисом Паком принял и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев.

"Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент — вопиющий", — сказали в пресс-службе.

Согласно информации источника, футболисты с друзьями пришли в кафе, чтобы позавтракать. Компания Кокорина и Мамаева вела себя шумно, и персонал заведения попросил молодых людей соблюдать правила приличия, однако попытка не увенчалась успехом.

Одним из недовольных оказался постоянный посетитель кафе — чиновник Минпромторга Денис Пак, который сделал им замечание. Игрокам и их друзьям это не понравилось, и между сторонами разгорелся конфликт. В ходе потасовки в чиновника летели стулья.

Чемпионат.сом
Теги: Зенит Кокорин Мамаев
Вчера, 22:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
21
(3)
#21  ajax101  Москва (Сегодня, 00:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
sumzzz,
А я считаю,что им нужно вообще запретит играть .ну ма симки в 3 лиге .


Отсидят и пусть играют дальше.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#20  Sergey Nasirov_2   (Вчера, 23:59)
  • 0
  •  (2)

sumzzz,
А я считаю,что им нужно вообще запретит играть .ну ма симки в 3 лиге .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#19  ajax101  Москва (Вчера, 23:58)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Antip7
Можно добавить, как хорошо, что они не были в той сборной на ЧМ, и не попали в состав обновлённой. Сейчас очень важные матчи.. могла вся система подготовки рухнуть. А еще ВАДА..


У ментов хватит ума не светить наркоту в протоколах.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#18  Урфин  СПб (Вчера, 23:58)
  • +2
  •  (8)

я предлагаю борщеву поставить на вид и разойтись по домам)! ©

все эти возмущённые и гневные скрежетания зубами из свинарника были бы к месту и по делу,если бы подобные громы и молнии были б обращены не так давно в сторону ни капли не виновной мартышки промеса,отметелившей жену,и попавшей за это в клетку.но в той ситуации в свинарнике,почему-то,не нашлось ни одного сурового прокурора,сплошь велеречивые адвокаты пушистого примата.
посему – грош цена всему этому морализаторству и праведному гневу,ибо это ничто иное,как привычный и абсолютно типичный для двуличных свиней вонючий понос).
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
#17  sumzzz  Калининград (Вчера, 23:49)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Рубин»
Без этих двух му_даков их клубы конечно не станут сильнее, но их публичная порка послужит отличным примером для подрастающего поколения. Тем более, что эти придурки сами себе в карман наложили, без чьей-либо помощи....заслужили тобиш.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#16  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Вчера, 23:48)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Черный Лис
Цитата: Lord_Vik
Бомжефаны сожрут и это.

Надо думать, набей Зобнин кому-то морду, вы бы все как один встали за его исключение из Спартака?

к счастью, Зобнин- человек с мозгами.
а в Зените- то шампунь без меры хлещут, то хлещут по е6лу стульями, то Гулливер со виражники норовят спросить у футболистов Динамо как пройти в библиотеку.

Ну вы то просто оплот нравственности blush


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#15  Makc33   (Вчера, 23:46)
  • +1
  •  (3)
online

После разбирательств выяснится что Кокорин просто хотел передвинуть стул и случайно задел им голову чиновника и вообще во всем виноват Спартак Раньше надо было наказывать когда этот чудак по встречке гонял и шампанское ведрами жрал все покрывали детские шалости Кокоши ,теперь жрите
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#14  нетрал   (Вчера, 23:43)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА

да вроде на виде чётко видно. как кокоша в говно прикладывает стулом чинушу писдоглазого

ну че там греха таить многие бы приложились ...и не только стулом..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#13  Antip7   (Вчера, 23:39)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Седой
Это ж надо умудриться-дать по щщам чиновнику и при этом, чтобы люди осуждали) Зарвались они в край, посадить хотя бы на месяцок, только не в отдельную камеру с удобствами


Как бы этот чиновник на американские бабки не уехал в Канаду, печатать эротические мемуары, вперемешку с историями о русских спортсменах.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#12  acuk  Санкт-Петербург (Вчера, 23:35)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Я б его убрал из команды, игрок он приходящий-уходящий, поиграл 1 сезон на уровне, а негативный фон от него идёт чересчур, репутация однако.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#11  Седой  Россия (Вчера, 23:32)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это ж надо умудриться-дать по щщам чиновнику и при этом, чтобы люди осуждали) Зарвались они в край, посадить хотя бы на месяцок, только не в отдельную камеру с удобствами


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#10  Antip7   (Вчера, 23:30)
  • +3
  •  (3)
online

Можно добавить, как хорошо, что они не были в той сборной на ЧМ, и не попали в состав обновлённой. Сейчас очень важные матчи.. могла вся система подготовки рухнуть. А еще ВАДА..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#9  CHUCK NORRISS  Россия (Вчера, 23:20)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
От любви до ненависти один шаг! Если бы на месте Пака оказался какой-то "единорос",то ребята стали бы Героями!!!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
#8  Zamba  Санкт-Петербург (Вчера, 23:15)
  • +5
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Бомжефаны сожрут и это.

Промес избил жену, чем она отличается от чиновника?
Глушаков саун герой, де зуев одобряет
Спаситель-наркоман Еременко
Не устали глотать?


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#7  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 23:14)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Lord_Vik
Бомжефаны сожрут и это.

Надо думать, набей Зобнин кому-то морду, вы бы все как один встали за его исключение из Спартака?

к счастью, Зобнин- человек с мозгами.
а в Зените- то шампунь без меры хлещут, то хлещут по е6лу стульями, то Гулливер со виражники норовят спросить у футболистов Динамо как пройти в библиотеку.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Вчера, 23:13)
  • -2
  •  (10)

Понять и простить..... В который уже раз
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  Черный Лис   (Вчера, 23:08)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Бомжефаны сожрут и это.

Надо думать, набей Зобнин кому-то морду, вы бы все как один встали за его исключение из Спартака?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#4  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Вчера, 23:06)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
неплохо, если честно.
сейчас вопрос, смогут ли с паком договориться, чтобы он сам спустил на тормозах. интересно, ему нравятся уникальные гелендвагены?

Цитата: нетрал
нет слов если это не окажется, какой нибудь уткой!

да вроде на виде чётко видно. как кокоша в говно прикладывает стулом чинушу писдоглазого


--------------------
аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#3  нетрал   (Вчера, 23:05)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
это подстава и команд и сборной ..нет слов если это не окажется, какой нибудь уткой!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Вчера, 23:02)
  • -6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжефаны сожрут и это.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Вчера, 23:00)
  • +2
  •  (18)

Гнать его надо из Зенита!!!
Здесь уже репутация клуба страдает.
А уж о сборной может забыть, хоть пусть по 10 мячей за матч забивает!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.