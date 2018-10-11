Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Брат Кокорина: по пьяни начали сравнивать Пака с исполнителем "Гангнам стайла", он обиделся и обматерил нас

Брат форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл рассказал о конфликте с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

"По пьяни мы начали сравнивать соседа по столу с исполнителем "Гангнам стайла", он обиделся и обматерил нас", - приводит слова Кокорина телеграм-канал Mash.
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
18
(6)
#18  Sergeevich   (Сегодня, 21:13)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Иногда лучше промолчать...

Сам себя же и сдал)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#17  cska1971  Москва (Сегодня, 20:39)
  • +2
  •  (2)

Phil,
Корейца назвал китайцем...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#16  Phil  Москва (Сегодня, 20:38)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Ziggy,
? Где, в этих его словах была рассовая ненависть ?
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#15  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:33)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
От дурак! Прямым текстом подтверждает мотив расовой ненависти.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#14  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 20:23)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Да Кирилл походу себе на срок набалаболит...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#13  diego milito 22   (Сегодня, 20:20)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зря все рассказывает, это может обернуться ему во вред.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#12  ajax101  Москва (Сегодня, 20:17)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Сам себя оговаривает, путается в показаниях - надо сажать. Там ему ликбез проведут.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#11  cska1971  Москва (Сегодня, 20:16)
  • +6
  •  (6)

Расизм и физическое насилие при отягчающих обстоятельствах против мелкого административного нарушения - не потянет на оправдание...)
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#10  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:16)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gotikaoleg
Запутался парнишка в своих словах - сначала не пил затем был пьян - определись.

Не пил - был опьянен своей безнаказанностью
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#9  CSKA085  Москва (Сегодня, 20:15)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: liasport433
online

Ну так все таки вы первые спровоцировали

какая разница,это уже конфликт обеих сторон,и под уголовку это не попадает
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#8  Nastroenie  Москва (Сегодня, 20:15)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не повезло с терпилой...больно кучерявым оказался.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#7  Gotikaoleg   (Сегодня, 20:14)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Запутался парнишка в своих словах - сначала не пил затем был пьян - определись.
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#6  Ninja   (Сегодня, 20:14)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Судьи уже ушли на совещание. Перед этим Кокорин извинился за всё и попросил не лишать его свободы, типа готов всеми силами к искуплению вины
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#5  46avangard   (Сегодня, 20:14)
  • +5
  •  (5)

Или это ложь, или Кокорин ну полнейший Кретинище такое заявлять
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#4  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 20:13)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А пили с горя, что в сборную не берут...


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 20:11)
  • +6
  •  (8)
online

Ну так все таки вы первые спровоцировали
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  нетрал   (Сегодня, 20:11)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
чего? ты же не пьешь!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  кочегар  Кубань (Сегодня, 20:11)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
обвинят тебя в том, что ты скинхед.
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.