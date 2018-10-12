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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Денис Черышев: шведы играли компактнее и организованнее, чем турки - такую оборону тяжелее вскрывать
Полузащитник сборной России Денис Черышев дал комментарий после матча со Швецией (0:0) в Лиге наций.
"Матч был тяжелый, шведы очень хорошо оборонялись. Доставили нам немало проблем в развитии наших атак. У нас были свои моменты, которые мы, к сожалению, не смогли реализовать, поэтому будем работать дальше, чтобы пришли победы.
Швеция более компактно играла, чем турки в прошлой игре. Их крайние полузащитники очень глубоко опускались, чтобы помогать обороне. Такую оборону тяжелее вскрывать. Это сказалось на игре", - цитирует Черышева пресс-служба РФС.
"Матч был тяжелый, шведы очень хорошо оборонялись. Доставили нам немало проблем в развитии наших атак. У нас были свои моменты, которые мы, к сожалению, не смогли реализовать, поэтому будем работать дальше, чтобы пришли победы.
Швеция более компактно играла, чем турки в прошлой игре. Их крайние полузащитники очень глубоко опускались, чтобы помогать обороне. Такую оборону тяжелее вскрывать. Это сказалось на игре", - цитирует Черышева пресс-служба РФС.
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