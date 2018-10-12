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Игорь Коновалов: Аршавин мог "напихать" даже ветеран

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов прокомментировал поведение экс-нападающего сборной России Андрея Аршавина.

"Своеобразный человек. Один из лучших российских футболистов в XXI веке. Когда общаешься с ним наедине, он довольно простой. Тогда в "Кубани" был еще и Роман Павлюченко, с ним до сих пор поддерживаем связь. Поздравлял его с рождением дочери. Павлюченко просто топ!.

В чем своеобразность Аршавина? Он на тренировках мог часто подсказывать, учить, как нужно играть. Не всем это нравится… Аршавин мог любому "напихать", даже ветерану. Что лично мне советовал? В основном, как располагаться на поле. Что делать при перестроениях. Не скрою, Андрей иногда заводился, если кто-то что-то делал не так. Мог немного прикрикнуть. Расспрашивал его про Англию, было интересно послушать такого человека", - цитирует Коновалова "Спорт-Экспресс".
Теги: Коновалов Аршавин
Вчера, 22:20
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#5  avnik  море (Вчера, 23:25)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suarez
Вот только из какого слова?


))) А дальше в тексте есть ответ. Ваша версия улыбнула... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:15)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Своеобразный человек. Один из лучших российских футболистов в XXI веке.

"Да" оба раза. Так оно и есть.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#3  suarez   (Вчера, 22:59)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Буковка "у" выпала из заголовка.

Вот только из какого слова?
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#2  avnik  море (Вчера, 22:55)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Буковка "у" выпала из заголовка.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Egoist  Краснодар (Вчера, 22:36)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ну и разве это плохо? у человека есть опыт игры на достаточно высоком уровне для российского футбола и то что он делится этим опыт наоборот хорошо на мой взгялд
Регистрация: 8.10.2015 [жалоба]
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