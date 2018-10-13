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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Агент Селюк предложил свой вариант наказания для Кокорина и Мамаева

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о скандале с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, которые были взяты под стражу до 8 декабря за две драки в центре Москвы.

"То, что Кокорин и Мамаев пробудут два месяца в камере, безусловно, встряхнет их мозги. И я уверен: это будет для них большим уроком. Считаю, что двух месяцев в камере им достаточно. При этом надо наложить какой-нибудь реально серьезный финансовый штраф — размером с годовую зарплату. Например, они должны на эти деньги построить синтетические поля для детей: Мамаев — в Краснодаре, а Кокорин — в Санкт-Петербурге. Нужно ударить их рублем. Тюрьма вряд ли их исправит. Даже наоборот, может сломать их судьбы.

Кокорин и Мамаев совершили ужасный поступок, это понятно. Но я считаю, что надо наказать и руководство кафе в центре города, в котором это произошло. Почему они не вызвали полицию, увидев, что началась заварушка? Где охрана кафе, которая должна была немедленно урегулировать ситуацию? Почему-то об этом никто не говорит. Но от таких нарушений и происходят более крупные преступления. Работники кафе, не вызвавшие полицию, должны быть привлечены к административной ответственности

Некоторые говорят: если бы пострадал не чиновник, то, возможно, этого дела и не было бы. А я считаю, что дело не в чиновнике, а в полиции. Например, у гастарбайтера заявление могли бы просто не принять. И из кафе этого гастарбайтера вышвырнули бы за шкирку за то, что он посмел пререкаться с «великими мира сего». Это тоже проблема", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Селюк Кокорин Мамаев
Сегодня, 02:05
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 02:11)
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Умник тоже мне.рублем нужно ударить,но и запретить играть в первых 3 лигах.высшей ,первой и второй .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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