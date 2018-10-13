Адвокат: Глушакову не грозит лишение свободы

Известный адвокат Максим Пашков рассказал, какие меры могут быть приняты в отношении полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Ранееадвокат его жены Сергей Жорин сказал, что Денис может быть привлечен к уголовной ответственности за невыполнение решения Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса.- Думаю, речь идет не об аресте имущества, а о запрете распоряжаться им до решения спора по существу, - отметил Пашков. - Чтобы оно не уменьшилось в ходе разбирательств, чтобы он ничего не вывел и не продал.- Уголовное наказание? Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов. Если суд сочтет, что средства незаконно им сняты, то возложат на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне и все.- Бракоразводные дела - самые плохие, стороны находятся в таком остервенении друг к другу, что все средства борьбы хороши. Срока не будет.