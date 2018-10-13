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Адвокат: Глушакову не грозит лишение свободы

Известный адвокат Максим Пашков рассказал, какие меры могут быть приняты в отношении полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Ранее
адвокат его жены Сергей Жорин сказал, что Денис может быть привлечен к уголовной ответственности за невыполнение решения Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса.

- Думаю, речь идет не об аресте имущества, а о запрете распоряжаться им до решения спора по существу, - отметил Пашков. - Чтобы оно не уменьшилось в ходе разбирательств, чтобы он ничего не вывел и не продал.

- Реально ли Глушакову грозит срок за снятие денег с этих счетов?

- Уголовное наказание? Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов. Если суд сочтет, что средства незаконно им сняты, то возложат на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне и все.

- Никакого срока опасаться не стоит?

- Бракоразводные дела - самые плохие, стороны находятся в таком остервенении друг к другу, что все средства борьбы хороши. Срока не будет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 21:07
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(1)
#8  avnik  море (Сегодня, 21:56)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Никола Перцев
О залупах вы неосторожно намекнули - может, следовало б воздержаться от высказывания?..


Я ни на что не намекал. Это ваши ассоциации..


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#7  iDEAD  Череповец (Сегодня, 21:51)
  • -1
  •  (1)

лол я ж говорил ))))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#6  13iv74  земля (Сегодня, 21:37)
  • -2
  •  (2)

Как только обстановка в Ингушетии стабилизируется, Кокорина и Мамаева выпустят... Не о Союзе же упавшем говорить...
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#5  Никола Перцев   (Сегодня, 21:35)
  • +1
  •  (3)

Со стороны видней - сколько знаю, бедные примечают, что богатые с ума сходют... а потом те богатые так же плачут, как и все... sweat cold_sweat... а кто не плачет, те - в аду опосля исхода cold_sweat

Цитата: avnik
Вы еще мал и глуп...

О залупах вы неосторожно намекнули - может, следовало б воздержаться от высказывания?.. sunglasses
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 21:23)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Приключения на свои ж...пы нашли Кокорин и Мамаев.


Вы еще мал и глуп...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  ajax101  Москва (Сегодня, 21:22)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Цитата: Туман88
там и пак вроде решил бабла отжать..


Пак бы на работу утром ходил, а не искал на зопу приключений...


Приключения на свои ж...пы нашли Кокорин и Мамаев.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 21:18)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Туман88
там и пак вроде решил бабла отжать..


Пак бы на работу утром ходил, а не искал на зопу приключений...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Туман88   (Сегодня, 21:15)
  • +4
  •  (4)

там и пак вроде решил бабла отжать...
Регистрация: 10.04.2018 [жалоба]
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