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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Адвокат: Глушакову не грозит лишение свободы
Известный адвокат Максим Пашков рассказал, какие меры могут быть приняты в отношении полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Ранее
адвокат его жены Сергей Жорин сказал, что Денис может быть привлечен к уголовной ответственности за невыполнение решения Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса.
- Думаю, речь идет не об аресте имущества, а о запрете распоряжаться им до решения спора по существу, - отметил Пашков. - Чтобы оно не уменьшилось в ходе разбирательств, чтобы он ничего не вывел и не продал.
- Реально ли Глушакову грозит срок за снятие денег с этих счетов?
- Уголовное наказание? Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов. Если суд сочтет, что средства незаконно им сняты, то возложат на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне и все.
- Никакого срока опасаться не стоит?
- Бракоразводные дела - самые плохие, стороны находятся в таком остервенении друг к другу, что все средства борьбы хороши. Срока не будет.
"Спорт-Экспресс"
адвокат его жены Сергей Жорин сказал, что Денис может быть привлечен к уголовной ответственности за невыполнение решения Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса.
- Думаю, речь идет не об аресте имущества, а о запрете распоряжаться им до решения спора по существу, - отметил Пашков. - Чтобы оно не уменьшилось в ходе разбирательств, чтобы он ничего не вывел и не продал.
- Реально ли Глушакову грозит срок за снятие денег с этих счетов?
- Уголовное наказание? Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов. Если суд сочтет, что средства незаконно им сняты, то возложат на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне и все.
- Никакого срока опасаться не стоит?
- Бракоразводные дела - самые плохие, стороны находятся в таком остервенении друг к другу, что все средства борьбы хороши. Срока не будет.
"Спорт-Экспресс"
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