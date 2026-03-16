Защитник "Локомотива" высказался о разгромном поражении от "Рубина"

Защитник "Локомотива" Александр Сильянов высказался о поражении от "Рубина" (0:3) в 21 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Сильянова, второй пропущенный гол надломил "Локомотив".

- В принципе, могли переломить матч с "Рубином". Что не получилось?
Второй гол нас надломил полностью. С 0:2 с красной карточкой ментально тяжело отыгрываться, - цитирует Сильянова "Матч ТВ".

Вчера, 15 марта, казанский "Рубин" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 3:0 в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Игор Вуячич, Егор Тесленко и Даниил Кузнецов. С 44 минуты встречи столичная команда играла в меньшинстве - красную карточку получил Максим Ненахов.

На данный момент команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять очков.

