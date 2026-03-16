Литвинов выделил основную проблему "Спартака"

Защитник "Спартака" Руслан Литвинов назвал основную проблему красно-белых.
По словам Литвинова, плохая реализация и игра в обороне - основные проблемы "Спартака".

- То, что не реализуем свои моменты и то, сколько ошибок в обороне допускаем.

Глупые пенальти, 50 на 50 — но почему-то эти 50 процентов все время не в нашу пользу назначают, - приводит слова Литвинова "РБ Спорт".

В 21 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (пенальти) и Джон Дуран (пенальти). На данный момент команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками в своем активе.

В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России красно-белые на выезде уступили московскому "Динамо" со счетом 2:5.

