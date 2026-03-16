Соболев прокомментировал победу "Зенита" над "Спартаком"

- Конечно, эмоции только положительные. Тем более, это была хорошая, боевая игра.
Обе команды бились, а "Зенит" победил, считаю, заслуженно. "Спартак" тоже хорошо играл, мог забивать, но и у нас были голевые моменты помимо пенальти.
Но долго праздновать и отдыхать некогда, уже в воскресенье начнем готовится к следующему матчу, - приводит слова Соболева "Матч ТВ".
В 21 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал сухую победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Александр Соболев и Джон Дуран - оба мяча были забиты с одиннадцатиметровой отметки. Россиянин отличился в первом тайме, колумбиец - во втором.
После 21 сыгранного тура подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 45 набранными очками. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 35 баллами в своем активе.