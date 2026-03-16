Соболев прокомментировал победу "Зенита" над "Спартаком"

Форвард "Зенита" Александр Соболев высказался о победе над "Спартаком" (2:0) в 21 туре РПЛ.
По словам Соболева, обе команды бились, но "Зенит" заслуженно победил.

- Конечно, эмоции только положительные. Тем более, это была хорошая, боевая игра.
Обе команды бились, а "Зенит" победил, считаю, заслуженно. "Спартак" тоже хорошо играл, мог забивать, но и у нас были голевые моменты помимо пенальти.

Но долго праздновать и отдыхать некогда, уже в воскресенье начнем готовится к следующему матчу, - приводит слова Соболева "Матч ТВ".

В 21 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал сухую победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Александр Соболев и Джон Дуран - оба мяча были забиты с одиннадцатиметровой отметки. Россиянин отличился в первом тайме, колумбиец - во втором.

После 21 сыгранного тура подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 45 набранными очками. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 35 баллами в своем активе.

