Агент - о возможном уходе Батракова в Европу: "Локомотив" будет не в силах вступить в переговоры

- Тут все довольно просто с учетом того, что в контракте, который начнет действовать летом, прописано условие: заинтересованный в Алексее клуб может прийти и заплатить определенную сумму.
Здесь уже "Локомотив" будет не в силах вступить в переговоры, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Алексей Батраков вышел на поле в составе московского "Локомотива" в 27 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 15 забитых мячей и 8 результативных передач.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 25 миллионов евро. Контракт россиянина со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Батракова также десять матчей в составе национальной команды России и три забитых мяча.