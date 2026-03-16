Агент - о возможном уходе Батракова в Европу: "Локомотив" будет не в силах вступить в переговоры

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Кузьмичева, летом европейские клубы могут заплатить за Батракова определенную цену и выкупить полузащитника.

- Тут все довольно просто с учетом того, что в контракте, который начнет действовать летом, прописано условие: заинтересованный в Алексее клуб может прийти и заплатить определенную сумму.

Здесь уже "Локомотив" будет не в силах вступить в переговоры, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Алексей Батраков вышел на поле в составе московского "Локомотива" в 27 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 15 забитых мячей и 8 результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 25 миллионов евро. Контракт россиянина со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Батракова также десять матчей в составе национальной команды России и три забитых мяча.

