Семин подвел итоги матча "Зенит" - "Спартак"

- Команды ещё не в тех кондициях тех ожиданий, которые хотят болельщики. Но "Зенит" набрал три очка. Это их вернуло в гонку.
Что касается "Спартака", то у них много проблем. Выберутся они или нет — покажут дальнейшие игры, - цитирует Семина "Матч ТВ".
В 21 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Александр Соболев и Джон Дуран. Оба мяча были забиты с одиннадцатиметровой отметки - россиянин отличился на 45 минуте, а колумбиец на 81 минуте встречи.
По итогам 21 сыгранного тура команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками. Красно-белые на данный момент располагаются на шестой строчке с 35 баллами в своем активе.