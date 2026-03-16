Семин подвел итоги матча "Зенит" - "Спартак"

Российский тренер Юрий Семин подвел итоги матча 21 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (2:0).
По словам Семина, команды еще не набрали форму, но петербуржцы смогли набрать три очка и вернуться в чемпионскую гонку.

- Команды ещё не в тех кондициях тех ожиданий, которые хотят болельщики. Но "Зенит" набрал три очка. Это их вернуло в гонку.

Что касается "Спартака", то у них много проблем. Выберутся они или нет — покажут дальнейшие игры, - цитирует Семина "Матч ТВ".

В 21 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Александр Соболев и Джон Дуран. Оба мяча были забиты с одиннадцатиметровой отметки - россиянин отличился на 45 минуте, а колумбиец на 81 минуте встречи.

По итогам 21 сыгранного тура команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками. Красно-белые на данный момент располагаются на шестой строчке с 35 баллами в своем активе.

