Защитник "Спартака" высказался о судействе в матче с "Зенитом"

- Первый пенальти спорный. Сергей Карасев мог как поставить пенальти, так и не поставить. Это моменты 50 на 50. Второй пенальти — вроде сначала играет в мяч, потом мяч попадает в Ву, потом Ву наступает.
Посмотрите тогда момент с Игорем Дмитриевым, когда его заменили — это безо внимания арбитра осталось. Игорь подает, Луис Энрике наступает ему на голеностоп, Дмитриев травмирован.
С Зобой тоже момент (Вендел ударил шипами в грудь), с Соболем (когда ударил локтем в лицо Умярова) — эти моменты влияют не только на результат, но и на психологическое состояние команды. Постоянно — бам в "Спартак", бам… Ребята, ну это смешно уже, - цитирует Литвинова "РБ Спорт".
В 21 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2. Счет в матче на 45 минуте открыл Александр Соболев, реализовавший пенальти. Главный арбитр указал на "точку" после фола Пабло Солари на Дугласе Сантосе - аргентинец в своей штрафной потянул бразильца за футболку.
Во втором тайме с одиннадцатиметровой отметки отличился Джон Дуран - защитник красно-белых Кристофер Ву совершил наступ на голеностоп Педро, после чего Сергей Карасев назначил пенальти.
По итогам 21 сыгранного тура команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 45 набранными очками. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 35 баллами в своем активе.