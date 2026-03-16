Представитель Дзюбы считает, что Артем - лучший российский нападающий в РПЛ

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда "Акрона" Артема Дзюбы, прокомментировал набор нападающим десяти результативных баллов в нынешнем сезоне.

- Гроссмейстерское достижение! Стабильные результаты Артема еще раз говорят о том, что он, несмотря на свой возраст, на данный момент является лучшим российским нападающим в РПЛ.