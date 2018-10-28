Анатолий Мещеряков: "Локомотив" так просто из гранатомета не пристрелишь

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.– Из положительных моментов матча с "Порту" (1:3) отмечу, что наши ребята не сдавались. Мячи-то команда забивала, но некоторые из них не были засчитаны. И голевых моментов у нас было не меньше, чем у соперника.– Будем бороться. В том числе и с невезением. Главное – не сдаваться.Братья Миранчуки провели матч с "Порту" на очень высоком уровне. Они прогрессируют, как и вся команда – по сравнению с началом сезона. Посмотрите, как прибавил Баринов! Однако нельзя не учитывать фактор травм. Состав у Семина ограниченный, но команда все равно борется. "Локомотив" так просто из гранатомета не пристрелишь. Нужна большая пушка.– (Перебивая) Как только игроки станут пессимистами, можно на поле не выходить.