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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" так просто из гранатомета не пристрелишь

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

– Из положительных моментов матча с "Порту" (1:3) отмечу, что наши ребята не сдавались. Мячи-то команда забивала, но некоторые из них не были засчитаны. И голевых моментов у нас было не меньше, чем у соперника.

– Семин говорит, что если набрать 9 очков, реально выйти даже в плей-офф ЛЧ.

– Будем бороться. В том числе и с невезением. Главное – не сдаваться.

Братья Миранчуки провели матч с "Порту" на очень высоком уровне. Они прогрессируют, как и вся команда – по сравнению с началом сезона. Посмотрите, как прибавил Баринов! Однако нельзя не учитывать фактор травм. Состав у Семина ограниченный, но команда все равно борется. "Локомотив" так просто из гранатомета не пристрелишь. Нужна большая пушка.

– Вы прямо излучаете оптимизм…

– (Перебивая) Как только игроки станут пессимистами, можно на поле не выходить.

"Советский спорт"
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 09:16
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#2  styh  Советский Союз (Сегодня, 11:32)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: yuri
))) Большая пушка, говоришь?Кот командовал расчетом батареи. На сопряжение -45- огонь!. За всё нужно платить , господа. При всем уважении, пятое колесо отлетело, пар пошел , дрезина скатилась под откос. -Хорошая работа , зенитчики- 5-3. Рожденный ездить, летать не должен. Он закурил.

В следующий раз много не пей и почаще закусывай. Наутро энторосгель.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 09:48)
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))) Большая пушка, говоришь?Кот командовал расчетом батареи. На сопряжение -45- огонь!. За всё нужно платить , господа. При всем уважении, пятое колесо отлетело, пар пошел , дрезина скатилась под откос. -Хорошая работа , зенитчики- 5-3. Рожденный ездить, летать не должен. Он закурил.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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